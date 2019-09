TASR

Dnes o 14:44 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní SNS chce zablokovať zvyšovanie spotrebnej dane z tabaku

Koaličná strana SNS nepodporí zvyšovanie spotrebnej dane z tabaku, ako presadzuje Ministerstvo financií (MF) SR.

Andrej Danko — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 11. septembra (TASR) - Vyhlásil to jej predseda Andrej Danko s tým, že o tomto návrhu neboli koaliční partneri informovaní. Podľa neho je neprijateľné takto siahať "ľuďom do peňaženiek".

Vláda v stredu schválila novelu zákona o spotrebných daniach z tabaku a tabakových výrobkov, na základe ktorej sa od februára 2020 zvyšujú sadzby spotrebnej dane pre cigarety, ako aj pre bezdymové tabakové výrobky a tabak.

Národniari to nepodporia

„SNS žiadne zdražovanie cigariet nepodporí. Chcem apelovať aj na svojich koaličných partnerov. Nastala situácia, ktorá mňa osobne nahnevala, pretože je verejne oznamované zvyšovanie daní, o ktorých koaliční partneri nevedia nič," vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii Danko.

Podľa lídra SNS sa týmto opatrením „zaťažujú peňaženky ľudí a vymýšľajú dane, ktoré zdražujú život ľuďom". „Som si vedomý, že štát musí mať zastabilizovaný príjem, ale existujú aj iné opatrenia, ktorými sa dá dosiahnuť efekt, na to, aby štát vedel zodpovedne hospodáriť," myslí si Danko.

O návrhu MF SR chce Danko rokovať aj s koaličnými partnermi. „Vždy som zodpovedne konal v rámci rezortov. Žiadne zdražovanie cigariet nebude a nepodporí to SNS. Chcem, aby bola zvolaná koaličná rada, čo budem iniciovať, kde bude predseda Smeru-SD Robert Fico aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), aby sme sa vyhli takýmto veciam a hókusom-pókusom na dolaďovanie štátneho rozpočtu," tvrdí Danko, ktorý blokuje aj skrátené legislatívne konanie pri tejto novele.

Nie je to cesta, tvrdí Danko

Zvýšenie spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov prinesie podľa rezortu financií do štátneho rozpočtu budúci rok približne 101 miliónov eur, z toho z tradičných tabakových výrobkov asi 95 miliónov eur a približne 6 miliónov eur z bezdymových tabakových výrobkov.

„Zvyšovanie daní nie je cesta. Beriem to aj ako vážne porušenie koaličnej zmluvy zo strany ministra financií. Požiadam predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) o zjednanie nápravy, aby sa takéto veci nediali," dodal Danko.

Danko je zároveň presvedčený, že by si štát mal požičať peniaze a mal by dostavať cesty a nemocnice. SNS chce predstaviť projekt za osem miliárd eur, ako by sa mohli potrebné oblasti dofinancovať. „Ľudia sa nenajedia z toho, či bude deficit taký, alebo taký," dodal Danko.

Kamenického zámerom „nebola politika“

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v parlamente reagoval, že jeho zámerom na vláde „nebola politika". „Ako minister financií som zodpovedný za to, že pripravujeme rozpočet na budúci rok. Tento príjem, ktorý je vo výške 101 miliónov eur, mal pomôcť zostavovaniu rozpočtu na budúci rok. Matematika nepustí, musíme hľadať priestor na to, ako rozpočet zostaviť, a nie je v tom žiadna politika," skonštatoval Kamenický.

Zároveň minister nechce, aby "sa vyvolávali zbytočné vášne" a ak bude pozvaný, zúčastní sa rád na koaličnej rade. „Čo sa týka fajčenia, nie je to len predmet nejakého spotrebného koša bežných ľudí. Je to opatrenie, ktoré najmenej vplýva na bežných ľudí," myslí si minister. Uviedol tiež, že sa chce riadiť zákonom o rozpočtových pravidlách. "Ak nechceme utŕžiť medzinárodnú blamáž, že nám Brusel vráti navrhovaný rozpočet, tak musíme robiť opatrenia na to, aby sme rozpočet vedeli zostaviť," dodal Kamenický.

Predstavitelia strany Most-Híd podľa slov jej hovorkyne Kláry Debnár o návrhu MF SR nevedeli. „Pán Kamenický prvýkrát stojí pred neľahkou úlohou, ktorou je postavenie štátneho rozpočtu. Most-Híd vidí jeho snahu hľadať prostriedky ako náhradu za neplánované investície do opatrení na zvýšenie životnej úrovne obyvateľov, ktoré, mimochodom, taktiež nie sú v programovom vyhlásení vlády, ale sme o nich v koalícii rokovali. Rovnako budeme rokovať aj o pláne, respektíve návrhu ministra Kamenického," uviedla Debnár s tým, že Most-Híd nesúhlasí so zvyšovaním cien, ale ak by k takému kroku malo dôjsť, tak určite by to mali byť tabakové výrobky a alkohol.