Stredoslovenské múzeum získalo dokument mapujúci históriu kríža v Kremnických vrchoch

Tri kríže sa nachádzajú na hlavnom hrebeni Kremnických vrchov a sú križovatkou piatich turistických trás.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Dušan Hein

Kremnica 10. septembra (TASR) - Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici má vo svojich zbierkach vzácny dokument spätý s pravidelnou zastávkou turistov z celého Slovenska, dreveným trojramenným krížom na vrchu Velestúr.

„Na základe iniciatívy a žiadosti mesta Kremnica poskytol riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník listinu opisujúcu stavbu kríža Mariane Novotnej, riaditeľke Múzea mincí a medailí v Kremnici," informovala o tom PR manažérka múzea Martina Saktorová.

Priblížila, že listina z roku 1894 opisuje pôvod a poslanie tohto miesta. „V roku 1834 bol postavený trojramenný kríž, no bol zničený zubom času železným. Vydržal 60 rokov. Na jeho mieste sme postavili nový kríž pre kremnických výletníkov, ktorý má slúžiť na to, aby ho obdivovali turisti v tejto krásnej prírode," hovorí preklad prvej strany dokumentu. Text ďalej uvádza aj to, že obnovený trojramenný kríž postavili z duba v roku 1894 a jeho postavenie si vyžiadalo výdavky 20 až 30 forintov.

Druhú stranu dokumentu písaného v maďarčine tvorí celkové vyúčtovanie nákladov na stavbu kríža, ktoré činili 16 forintov a 60 grošov, a zoznam 25 prispievateľov - významných osobností Kremnice.

Tri kríže sa nachádzajú na hlavnom hrebeni Kremnických vrchov a sú križovatkou piatich turistických trás. V minulosti cez toto miesto viedla furmanská cesta z Pohronia do Kremnice a prechádzal ním aj poštový dostavník na trase Kremnica – Banská Bystrica.

„Listina bola nájdená v roku 2003 pod dubovým pňom počas kopania základov na nový kríž. Dokument bude umiestnený v priestoroch Múzea mincí a medailí, kde bude odborne zabezpečený a uchovaný a zároveň budú mať obyvatelia mesta Kremnica možnosť sa s ním dôstojne a plnohodnotne oboznámiť," dodala Saktorová.