Písali jej, že by sa mala prestať fotiť, lebo je príliš škaredá. Žena mala pre kritikov tú najlepšiu odpoveď

Žene, ktorá sa narodila s Freeman-Sheldon syndómom, vďaka jej príspevku fandia ľudia na celom svete.

Melissa podporila svojim príspevkom všetkých zdravotne postihnutých ľudí — Foto: Twitter/melissablake

ILLINOIS 14. septembra - Melissa Blake sa narodila so zriedkavou vrodenou chorobou. Freeman-Sheldonov syndróm postihuje najmä svalovú a kostrovú sústavu, predovšetkým v oblasti tváre, rúk a nôh. Jedinci s týmto syndrómom majú typický vzhľad, malé a zošpúlené pery. 38-ročná rodáčka z Illinois má vlastný blog, kde často rozoberá práve svoj syndróm.

Nie každý je ale chápavý a ľudia na internete sú, bohužiaľ, rôzni. Melissa často dostávala nenávistlivé komentáre, niektorí jej dokonca písali, že by nemala pridávať fotky, kde vidno aj jej tvár. Bloggerka sa rozhodla voči týmto ľuďom postaviť a zavesila na svoj Twitter príspevok, kde bojuje za všetkých, ktorí sa narodili s touto chorobou. Neskrýva sa za ničím a nehanbí sa za svoj vzhľad. „Za poslednú dobu mi prišlo veľa negatívnych komentárov a ľudia mi písali, že by som nemala zverejňovať moje fotky, lebo som príliš škaredá. Pridávam preto ako odpoveď pre nich moje 3 selfie."

Príspevok na Twitteri sa stal jedným z najobľúbenejších a ľudia podporujú Melissu za jej odvahu a dôvtip. Neskôr sa sama pridala do debaty a poďakovala každému za podporu a s humorom napísala, že vďaka veľkému úspechu pridá aj ďalšie fotky. Bloggerka nielenže podporila ľudí s podobným ochorením, ale poukázala aj na to, že zdravotné postihnutie nemusí nikoho definovať a už vonkoncom by nemalo byť predmetom šikany.