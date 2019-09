Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenka svojimi šperkami očarila Meghan Markle. Jej tvorba sa dostala až do slávneho Vogue

Jej šperky inšpirované Slovenskom sa tešia veľkej obľube aj v zahraničí.

Šperky Petra Toth vo vydaní britského magazínu Vogue — Foto: Archív: Petra Toth

BRATISLAVA 12. septembra - Slovenská dizajnérka a šperkárka Petra Tóth vo svojej tvorbe používa pôvodné slovanské ornamenty a pretvára ich do sofistikovanej súčasnej formy. Jej krásne šperky zabodovali nielen u nás, ale aj vo svete. Vďaka nim opäť ožil slovanský folklór. Prvé dve kolekcie pomenovala po svojich dcérach Mileva a Sarra.

Jej nová kolekcia je inšpirovaná slovenským mestečkom, Telgárt. Horehronské ľudové kroje a ornamenty sa jej tak zaryli do pamäte, že vytvorila doteraz najzložitejšiu kolekciu. Niet divu, že jej práca zaujala aj zahraničné magazíny, ktoré jej šperky nevedia vynachváliť. „Začiatkom roka nás oslovil najstarší britský módny magazín Tatler, že by chceli uverejniť šperk z našej dielne, potom sme boli v Tatleri niekoľkokrát a asi na základe toho si nás našli aj z britského Vogue. Publikovali náušnice z kolekcie Mileva, kabelku aj brošňu z kolekcie Kvety Telgártu. Odvtedy nás olsovili aj ďalšie britské magazíny ako GQ, Vanity Fair, Brides magazine či Elle, už to ani nestíham sledovať," povedala Petra Toth pre Dobré noviny.

Šperky Petry sa dostali do popredných zahraničných magazínov — Foto: Archív: Petra Toth

Šperky z novej kolekcie zaujali aj samotnú Meghan Markle

Vojvodkyňa zo Sussexu má nepochybne dobrý vkus. Aj vďaka jej postaveniu v spoločnosti musí vždy dbať na to, aby vyzerala stále elegantne. Má rada nové trendy a sleduje aj najnovšiu módu. Prednedávnom si vyskúšala rolu šéfredaktorky v uznávanom britskom magazíne Vogue. Šperky z dielne slovenskej návrhárky ju očarili a dostali sa aj na popredné stránky časopisu. „Brošňa z našej najnovšej kolekcie šperkov Kvety Telgártu bola uverejnená vo vydaní britského Vogue, v ktorom bola hosťujúcou šéfredaktorkou Megan Markle. Tak verím, že sa jej brošňa páčila rovnako ako našim zákazníčkam pretože väčšina šperkov sa nám vypredala týždeň po uvedení kolekcie. Z čoho máme nesmiernu radosť," podelila sa o skvelú novinku Petra.

Nádherné slovenské šperky obdivujú ľudia aj vo svete — Foto: Archív: Petra Toth

