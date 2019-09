TASR

Dnes o 12:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Poslanci prelomili veto prezidentky pri atómovom zákone

Parlament v utorok prelomil veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tejto novele.

Mochovce, archívna snímka — Foto: TASR/Milan Ivanič

Bratislava 10. septembra (TASR) – Správne konania týkajúce sa jadrových zariadení, ktoré sú na Úrade jadrového dozoru (ÚJD) SR vedené, majú byť efektívnejšie. Vyplýva to z novely zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) z dielne poslancov koaličného Smeru-SD Róberta Puciho a Maroša Kondróta.

Prezidentka vrátila do parlamentu na opätovné prerokovanie novelu, pretože je presvedčená, že by viedla k rozporu s medzinárodným dohovorom. „Aplikácia novely by viedla k rozporu s medzinárodným dohovorom, a teda by bezdôvodne obmedzovala práva verejnosti v prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, v tomto prípade v takej citlivej oblasti, akou je spustenie a prevádzka jadrových zariadení. Pripomienky smerujú k odstráneniu tohto rozporu," priblížila hlava štátu.

Správne konania týkajúce sa jadrových zariadení, ktoré sú na Úrade jadrového dozoru (ÚJD) SR vedené, majú byť podľa novely zákona efektívnejšie. Podľa novely sa upraví aj spôsob komunikácie úradu voči tzv. dotknutej verejnosti.

Ako poukazujú poslanci, atómový zákon už v súčasnosti upravuje doručovanie rozhodnutí dotknutej verejnosti prostredníctvom verejnej vyhlášky. „S cieľom zabezpečiť efektívne informovanie dotknutej verejnosti sa navrhuje, aby sa v týchto prípadoch doručovali v priebehu konania prostredníctvom verejnej vyhlášky aj výzvy, upovedomenia, predvolania alebo iné písomnosti," uvádza sa v dôvodovej správe.

Proces nakladania ÚJD s informáciami, ktoré majú zákonom priznanú osobitnú ochranu, sa tiež zmení. Zahŕňa to citlivé informácie, utajované skutočnosti, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo, zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti.

Poslanci zároveň navrhli precizovať úpravu konaní vedených podľa atómového zákona a stavebného zákona, pričom sa má brať do úvahy ich vzájomný vzťah. „Navrhovaným znením dôjde k explicitnému vyjadreniu, že atómový zákon je vo vzťahu ku konaniam o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby, súhlasu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, kolaudačného rozhodnutia a ich zmien lex specialis voči stavebnému zákonu," priblížili.