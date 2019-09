TASR

Dnes o 11:38 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní JE TO DEFINITÍVNE: Na Slovensku budeme zálohovať PET fľaše a plechovky

Od roku 2022 sa majú na Slovensku zálohovať jednorazové nápojové obaly.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 11. septembra (TASR) - Vyplýva to z návrhu zákona envirorezortu, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Suma za zálohovanie sa má pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a desiatich centov pri plechovkách. „Zálohovanie PET fliaš je veľký krok pre zelenšie a čistejšie Slovensko," uviedol v reakcii na schválenie zálohovania minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Slovensko je podľa envirorezortu prvou krajinou v strednej Európe, ktorá zavádza zálohovanie PET fliaš. Zákon odhlasovala ústavná väčšina v podobe 121 poslancov parlamentu. Cieľom nového zákona je zásadné zníženie množstva voľne pohodených plastových nápojových obalov. Podľa envirorezortu sa na slovenský trh uvedie ročne miliarda PET fliaš. Z nich skončí na skládkach až 400 miliónov.

Návrh podporili aj rôzne organizácie

Podľa Sólymosa návrh podporili odborné a dobrovoľné organizácie rybárov, poľnohospodárov, vodohospodárov, ochranárov či turistov a taktiež obchodné reťazce. „Svoj podiel zodpovednosti na ochrane životného prostredia si tak postupne uvedomujú všetci –verejnosť, tretí sektor a aj ten súkromný. Presadenie zálohovania je jasným dôkazom toho, že ochrana životného prostredia na Slovensku už viac nebude stáť na periférii záujmu spoločnosti," doplnil minister.

Vstupné náklady na zavedenie systému majú byť na úrovni 80 miliónov eur. Zaviesť zálohovanie nemusia podľa novej legislatívy všetky obchody či prevádzky. Povinné bude iba pre tie s rozlohou väčšou ako 300 štvorcových metrov. Ministerstvo však predpokladá, že mnohé menšie obchody časom systém preberú.

Na Slovensku sa za jeden rok dostane do obehu približne miliarda PET fliaš. Separovaným zberom sa dosahuje ich približná návratnosť 60 percent. Ak by bola návratnosť 90-percentná, fľaše, ktoré by sa týmto spôsobom zozbierali, by dokázali naplniť napríklad bratislavské Námestie slobody do výšky 22 metrov.

Zmiznúť by mohli aj niektoré jednorázové plastové výrobky

Zo slovenského trhu by zároveň mohli zmiznúť niektoré jednorazové plastové výrobky. Odpad, ktorý sa vyzbieral na recykláciu, bude zakázané spaľovať. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

Uvádzať na trh plastové taniere, príbory, miešadlá na nápoje, slamky, paličky z balónov, vatové tyčinky do uší, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, nápojové obaly a poháre z expandovaného polystyrénu by malo byť zakázané od roku 2021. Zákaz sa vzťahuje aj na oxodegradovateľné plasty, pretože tento druh plastu nie je biologicky rozložiteľný a rozkladá sa na mikroplasty, ktoré znečisťujú životné prostredie.

Ďalšie zmeny

Zmeny čakajú aj obce, ktoré si uplatňujú výnimku a neumožňujú svojim obyvateľom separovať bioodpad. Od roku 2023 by výnimky nemali byť možné. „Skládkovanie nespracovaného biologicky rozložiteľného odpadu má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia," vysvetľuje rezort.

Zlepšiť by sa mala aj evidencia odpadu. Po novom budú musieť byť smetiarske autá vybavené vážiacim systémom a hmotnosť odpadu nahlasovať, podrobnejšie správy budú na ministerstvo posielať aj organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

Zmeny by sa mali dotknúť aj finančných príspevkov, ktoré výrobcovia platia OZV. Tie budú musieť po novom zohľadniť trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť výrobkov, ako aj a prítomnosť nebezpečných látok. "OZV je povinná finančne zvýhodniť výrobcov environmentálne priaznivejších výrobkov," konštatuje ministerstvo.