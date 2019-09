Kristián Plaštiak

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Žena si z útulku adoptovala psíka. Ten jej bol taký vďačný, že ju nemôže prestať objímať

To všetko sa udialo v roku 2017. My sme Kaylu vyhľadali a prostredníctvom sociálnych sietí sa nám podarilo objaviť ju. Zdá sa, že psík je šťastný. Stačí, ak si pozriete fotografie nižšie, ktoré Kayla zverejnila na svojom profilovom účte na Facebooku.

Russ nechcel prestať objímať svoju novú majiteľku. — Foto: Facebook/Jamie Holt

PHILADELPHIA 14. septembra - Pes je najlepším priateľom človeka. Toto odveké pravidlo platí tisícky rokov, no občas predsa len nastane chvíľa, kedy sú ľudia nútení vzdať sa svojich miláčikov. Či už je to kvôli financiám, alebo niečomu inému, nanešťastie, k tomu dochádza. Portál Healthy Food House tvrdí, že v Spojených štátoch amerických je denne utratených takmer 2-tisíc psíkov, a to iba kvôli tomu, že si ich nik z ľudí nechcel vziať pod ochranné krídla. Študentka Kayla Filoonová sa preto rozhodla, že jednému zachráni život.

Nemohol ju prestať objímať

Adoptovala si osamelého pitbula Russa. To, čo ju prinútilo k adopcii, bol psíkov zničený pohľad. Sedel na jednom mieste, nevydával žiadny zvuk a díval sa na ňu svojimi smutnými očkami. Bol vychudnutý a na chvoste a ušiach mu chýbala srsť. Rozhodla sa ho ujať a zachrániť ho.

Počas jedného z prvých dňov ho Kayla vzala na vychádzku. Kúpila mu kuracie nugety. Odvtedy ju nasledoval, kamkoľvek šla. Keď sa presúvala po byte, Russ bol stále pri nej. Raz sedela na pohovke a Russ sa usadil vedľa nej. Čo bolo potom? Objal ju. Svedčí o tom táto dojímavá fotografia.

Krátko nato sa na internete objavila fotografia, ako Russ objíma svoju novú pani.

Russ nechcel prestať objímať svoju novú majiteľku. Foto: Facebook/Jamie Holt

Ako sa má dnes

To všetko sa udialo v roku 2017. My sme Kaylu vyhľadali a prostredníctvom sociálnych sietí sa nám podarilo objaviť ju. Zdá sa, že psík je šťastný. Stačí, ak si pozriete fotografie nižšie, ktoré Kayla zverejnila na svojom profilovom účte na Facebooku.

Teraz je Russ konečne šťastný. Kayla mu zachránila život. Foto: Facebook/Kayla Filoon

Zdá sa, že dvojica si spolu užije kopec zábavy. Foto: Facebook/Kayla Filoon

Kayla a Russ sú veselá dvojka. Psík našiel novú rodinu a miesto, kam patrí. Už sa viac nebude musieť túlať po chladných uliciach ani čakať v útulku na adoptívneho človeka, ktorý možno nikdy nepríde.