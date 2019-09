TASR

Dnes o 18:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Krásny 114-ročný unikát je ich najcennejším kúskom. Hasiči v Rusovciach sú naň právom hrdí

Stále funkčný stoj je zároveň najdôležitejšou súčasťou tradičnej súťaže s historickou hasičskou technikou, ktorú DHZ Rusovce organizuje už viac ako 30 rokov.

Na snímke historická striekačka z roku 1905 Franz Jozef pred hasičskou stanicou Dobrovoľného hasičského zboru Rusovce — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 8. septembra (TASR) – Hoci členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Rusovce majú k dispozícii i najmodernejšiu hasičskú techniku, najcennejším kúskom v arzenáli zboru je vyše storočná striekačka z roku 1905 pomenovaná Franz Jozef.

Stále funkčný stroj, vyrobený v dnešnom Šoproni v Maďarsku, je zároveň najdôležitejšou súčasťou tradičnej súťaže s historickou hasičskou technikou, ktorú DHZ Rusovce organizuje už viac ako 30 rokov. V súčasnosti čestný predseda DHZ Rusovce Viktor Chalás pripomenul, že zrod súťaže motivovalo znovuobjavenie hasičského artefaktu v polovici 80. rokov minulého storočia.

„Striekačka, s ktorou hasili aj historicky najväčší bratislavský požiar – v židovskom gete pod hradom v roku 1913, použili poslednýkrát pri požiari Matadorky v roku 1936. Potom ju uložili v stodole vtedajšieho veliteľa Františka Harrera, kde ostala takmer pol storočia, až ju objavili pri likvidácii objektu v polovici 80. rokov," ozrejmil pre TASR.

Nepotrebuje špeciálnu údržbu

Členovia zboru dali striekačke postupne pôvodnú podobu vrátane farieb. „S pomocou laboratórneho rozboru sme dokázali určiť a namiešať originálny farebný odtieň," ozrejmil Chalás o "operácii", ktorú rusovskí dobrovoľní hasiči na čele so súčasným predsedom DHZ Pavlom Urbanom uskutočnili pri príležitosti 100. výročia od vyrobenia striekačky.

Funkčný historický stroj nepotrebuje špeciálnu údržbu, no i bežnú starostlivosť, napríklad pri čistení piestov či tesnenia valcov, sprevádza vzťah k hodnote, ktorú vyše storočná striekačka pre hasičov má. "Samozrejme, mojkáme si ju, je to náš poklad," priznal Chalás.

To, že by sa mohla striekačka aj funkčne využiť, a to pri súťaži historickou technikou, sa prvýkrát podarilo Rusovčanom zrealizovať v roku 1987. „Okamžite sme sa stretli s pozitívnou odozvou a záujmom aj dobrovoľných hasičských zborov zo zahraničia," uviedol Chalás.

Medzinárodná súťaž rôznych vekových kategórií

V priebehu času i v súčasnosti sa na súťaži, konanej v prvej polovici septembra, zúčastňujú okrem slovenských DHZ aj dobrovoľní hasiči z Maďarska, Česka, Rakúska či Poľska. „Najprv bola súťaž určená hasičom-veteránom, postupne však vekové obmedzenia padli a tímy môžu vytvoriť súťažiaci všetkých vekových kategórií," ozrejmil Chalás. „Mali sme tu dokonca aj tím žien-senioriek," dodal.

V sobotu 14. septembra sa v areáli rusovského kaštieľa uskutoční už 32. ročník súťaže. „Očakávame, že tak ako obvykle, aj v tomto roku privítame 12 až 15 tímov," povedal čestný predseda DHZ Rusovce. Verí, že oproti minulému roku, keď museli súťaž takmer zrušiť v dôsledku prudkého dažďa, sa počasie vydarí.