TASR

Dnes o 16:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovenských volejbalistov čakajú majstrovstvá Európy. Chcú postúpiť zo skupiny

Slovenskí volejbaloví reprezentanti sa na majstrovstvách Európy v Belgicku predstavia so siedmimi nováčikmi.

Na snímke tréner slovenských volejbalistov Andrej Kravárik — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 10. septembra (TASR) - V poradí 31. mužský šampionát s 24 účastníkmi sa uskutoční v štyroch krajinách - Francúzsku, Slovinsku, Belgicku a Holandsku. Slováci budú na ME štartovať po siedmy raz v sérii a celkovo po desiaty raz. Tréner Andrej Kravárik priznal, že najkľúčovejšie budú hneď prvé dva zápasy na šampionáte.

Slováci budú hrať v základnej B-skupine v Belgicku. Hneď na úvod ME v piatok a v sobotu (13. - 14. septembra) nastúpia v Bruseli v proti Španielom a Rakúšanom. Neskôr skupina pokračuje súbojmi v Antverpách, kde na Slovákov čakajú traja semifinalisti ME 2017 - Srbi (15. septembra), domáci Belgičania (17. septembra) a Nemci (18. septembra).

„Našim cieľom je postup zo skupiny, to nebudeme skrývať a nebudem skrývať ani to, že sme sústredení na prvé dva zápasy so Španielskom a Rakúskom. To sú súperi z našej výkonnostnej kategórie. Hru, ktorú sme prezentovali v príprave, treba preniesť aj na ME," povedal na utorkovom brífingu Kravárik.

Využili aj služby mentálneho trénera

Slovenský kouč verí tímu, v príprave sa podľa jeho slov zlepšil vo všetkých činnostiach. „Spoliehať sa budeme sami na seba. Stabilizovali sme aj činnosť, ktorá nám v poslednom období nešla a to je podanie. V medzihre sme dobrí, musíme sa však vyvarovať chýb. To bude kľúčový faktor v prvých dvoch zápasoch."

Kravárik na uplynulých ME hovoril o potrebe mentálneho trénera, jeho služby využil počas uplynulej prípravy. „Bolo to tak potichu, ale mali sme možnosť pracovať s ním. Nebolo to dlho, ale chcel som, aby chalani pochopili, o čo mi išlo. Majú vysvetlené, že sa nemajú čoho báť. Dôležité je, aby z nich čo najskôr opadla tréma, potom by nemal byť absolútne žiadny problém zdolať tímy ako sú Španielsko a Rakúsko," prezradil Kravárik.

Debut pre sedmičku hráčov

Slováci absolvovali pred štartom ME dlhú prípravu, počas ktorej zohrali sedem prípravných duelov. Postupne sa stretli s Českom, Portugalskom a Gréckom. Ich celková bilancia je štyri víťazstvá a tri prehry, pričom každého súpera zdolali. „Výsledky v prípravných zápasoch úplne nezohľadňujú našu hru. Priestor dostali všetci hráči, výsledky neboli až také dôležité. My sme skúšali rôzne varianty, v tomto smere môžeme byť spokojní," povedal smečiar Tomáš Kriško.

Debut na šampionáte čaká presnú polovicu slovenského tímu - premiéru absolvuje sedmička Filip Mačuha, Filip Palgut, Marián Vitko, Jakub Ihnát, Jakub Kováč, Filip Gavenda a Július Firkaľ. „Bude to veľmi náročné, ale verím, že sa naše očakávania naplnia. Pre nás bude najdôležitejší už začiatok," uviedol nahrávač Juraj Zaťko.

Úvodný duel proti Španielom odohrajú slovenskí reprezentanti v piatok 13. septembra, poverčiví však nie sú. „Ja som sa s manželkou bral v piatok trinásteho, ja som s tým ok, ale aj viacero mojich spoluhráčov má s týmto dňom pozitívne skúsenosti. Takže verím, že to tak bude aj tentokrát," dodal Zaťko.