Prvá hokejová liga sa zmenila na SHL, hlavný partner SZĽH prispeje pol miliónom

Druhá najvyššia hokejová súťaž pod Tatrami prešla pred novou sezónou viacerými zásadnými zmenami.

Na snímke prezident SZĽH Miroslav Šatan — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 10. septembra (TASR) - S novým názvom Slovenská hokejová liga (SHL) a novým logom prišla aj nová koncepcia a nový generálny partner. Tým sa stal Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), ktorý vyčlenil prvoligovým klubom sumu v celkovej výške pol milióna eur, no len v prípade, že budú využívať mladých slovenských hráčov.

„Náš cieľ je, aby sa z tejto ligy stala rozvojová súťaž a zásobáreň hráčov pre našu najvyššiu ligu. Aby tipsportligové kluby nemuseli hľadať len v zahraničí. Aby mala výraznejší rozvojový charakter pre mladých hráčov, ktorí často ešte v juniorskom veku opúšťajú Slovensko, alebo sa pri prechode do seniorského hokeja rozhodnú skončiť, keďže nevidia perspektívu a nemajú kde hrať. Preto sme sa rozhodli podporiť kluby nie len marketingovo, ale aj dotáciou na hráčov do 23 rokov," povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Ťažiť z toho má aj juniorská reprezentácia

Dotácia je približne 4000 eur na jedného hráča. Kluby môžu mať v kádri až sedem hráčov do 23 rokov, z toho dvoch do 20 rokov, aby z projektu ťažila aj juniorská reprezentácia, na ktorých sa vzťahuje dotácia. Samozrejme, do zápasov môžu nasadiť aj viac mladíkov nad rámec zmluvy so SZĽH.

„Celková dotácia vo forme rôznych príspevkov a aj s marketingovými právami je približne 50.000 eur na jeden klub. Som rád, že sme sa dohodli so všetkými klubmi, samozrejme, nedávame tie dotácie len tak za nič, ale chceme, aby liga zvýšila svoju úroveň. Táto spolupráca je zatiaľ skúšobná a potrvá jeden rok," pokračoval Šatan.

V druhej najvyššej súťaži bude aj v tejto sezóne platiť legionársky limit. V jednom zápase môžu nastúpiť maximálne piati cudzinci. „Na poslednú chvíľu sme už nechceli nič meniť, keďže kluby sa už pripravovali na sezónu. Viaceré mužstvá aj bez obmedzenia nastúpia len s minimálnym počtom legionárov. Už v ďalšej sezóne by sme radi znížili ich počet na štyroch, možno aj troch," povedal prezident SHL Miroslav Lipovský.