TASR

Dnes o 15:28 Košice čaká 96. ročník Medzinárodného maratónu mieru, kapacitu naplnili o týždeň skôr

Najstarší európsky maratón napíše 6. októbra už svoju 96. kapitolu. Medzinárodný maratón mieru (MMM) v Košiciach privíta 2168 bežcov v hlavnej kategórii a približne 14.500 účastníkov vo všetkých disciplínach.

95. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach 7. októbra 2018. — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 10. septembra (TASR) - Tento ročník bude výnimočný v tom, že sa uskutoční v rovnakom čase ako majstrovstvá sveta v Dauhe. Na kvalitu podujatia by to nemalo mať žiaden efekt.

„Štatistiky sú, samozrejme, dané záujmom zo zahraničia, no môžem sa pochváliť, že kapacitu účastníkov sme naplnili o týždeň skôr ako pred rokom," povedal na utorkovej tlačovej konferencii Ján Sudzina, predseda Maratónskeho klubu Košice. „Snažíme sa priniesť neustále niečo nové. Reformujeme úseky služieb - občerstvovacie stanice i cieľový servis," dodal.

O kvalite košického maratónu jasne vypovedá aj renking Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF). Metropola východu za rok 2018 skončila na 11. mieste v Európe a na 23. mieste na svete. „Z top 50 miest, ktoré organizujú maratón, sme najmenšie na svete," pripomenul riaditeľ MMM Branislav Koniar.

„Je náročné udržať si vysokú úroveň. Dnes k tomu potrebujeme úplne iných ľudí ako v minulosti. Odborníkov na marketing, či informatikov. Trochu nám na Slovensku chýbajú mladí ľudia ochotní pracovať v športovom hnutí," doplnil.

Maratón je tradične najväčšie spoločensko-kultúrne podujatie v Košiciach. Východnému Slovensku robí reklamu a môže pomôcť aj ekonomicky. „Turizmus a šport sú prepojené nádoby. Dokáže spojiť množstvo ľudí. Ako ukázal aj hokejový šampionát, takéto masové podujatie môže mať pre mesto veľký prínos," povedala Lenka Jurková Vargová, výkonná riaditeľka košického regiónu pre turizmus.

MMM tradične slúži aj ako slovenský šampionát. O titul by malo zabojovať približne 130 domácich bežcov. Tibor Sahajda dal dokonca prednosť košickému maratónu pred behom na MS v Dauhe, hoci splnil limit. „IAAF začína dávať do popredia renking pred časmi. V Košiciach má väčšiu šancu dosiahnuť výkon, ktorý ho dostane na OH v Tokiu," vysvetlil generálny sekretár Slovenského atletického zväzu Vladimír Gubrický.