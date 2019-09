Dominika Pacigová

Dnes o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Raz alebo dvakrát do týždňa si zdriemnite. S vaším telom to urobí priam zázraky

Doprajte si siestu a predíďte zbytočným komplikáciám.

BERN 10. septembra - Žijeme v akejsi uponáhľanej dobe a mnohokrát nemáme čas na svojich blízkych, záľuby či oddych. Relax je však pre naše telo nesmierne dôležitý. Vedci tvrdia, že ak pociťujeme únavu, nemali by sme vzdorovať, ale mali by sme si zdriemnuť.

Doprajte si oddych

Poznáte ten pocit, keď si potrebujete zatvoriť oči len na pár minút? Nebojujte so sebou. Vedci tvrdia, že to nie je nič zlé. Navyše, ak si zdriemnete raz alebo dvakrát do týždňa, pomôžete vášmu zdraviu.

Vedci skúmali pozitívne účinky krátkej siesty na približne 3500 ľuďoch vo Švajčiarsku, ktorí boli vo veku 35 – 75 rokov. Sledovali ich približne päť rokov, uvádza portál Metro.

Pohyb a zdravá strava

Zo štúdie vyplýva, že pri tých, ktorí si zdriemli raz alebo dvakrát týždenne, bola o 48 % nižšia pravdepodobnosť vzniku infarktu.

Dôležité je, aby sme vedeli relaxovať a dopriať nášmu telu zaslúžený oddych. „Pravidelná siesta môže prispieť k zníženiu vzniku infarktu či mozgovej porážky. Existuje však mnoho ďalších vecí, ktoré sú prospešné pre naše zdravie,“ povedala zdravotná sestra Vanessa Smith.

Prínosom je napríklad aj pohyb či zdravá strava. „Liečba cholesterolu a vysokého krvného tlaku taktiež môže znížiť riziko vzniku týchto ochorení,“ dodala.