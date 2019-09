Klaudia Fiolová

Dnes o 20:09 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Ženy bojujúce s rakovinou: Prísť o prsia či vlasy nie je hanba. Nebyť humoru a nadhľadu, možno by sme tu už neboli

Brošne s motívom kozy vznikli z osobnej skúsenosti troch kamarátok. Dnes pomáhajú, dodávajú silu a vytvárajú úsmev na tvári každému, kto sa s rakovinou prsníka zoznámil až príliš dobre. Spoznajte tri mimoriadne inšpiratívne Slovenky a ich farebné brošne, ktoré sú oveľa viac ako len milým doplnkom.

Ich brošňa je znakom spolupatričnosti a solidarity — Foto: Archív: KOZY

BRATISLAVA 11. septembra - Krásny nápad trojice šikovných Sloveniek, Márie, Gabriely a Lucie, oceňujú ľudia aj v zahraničí. Trojica kamarátok vytvorila brošňu, ktorá sa stala symbolom pre pacientky s rakovinou prsníka. Brošne v tvare kozy symbolizujú vzájomnú solidaritu žien s rakovinou prsníka a ich túžbu zvyšovať povedomie o tejto chorobe. Vďaka vtipnej metafore chcú autorky poukázať na to, že aj trvalé straty dokážu uvoľniť miesto niečomu celkom novému. Je v tom aj kus nádeje.

Viac o tomto unikátnom výrobku aj samotnom nápade a tom, ako na Kozy ženy reagujú, pre Dobré noviny porozprávali samotné zakladateľky projektu. Spoznajte mimoriadne inšpiratívny príbeh troch kamarátok, ktoré rakovina nielenže nezlomila, ale naopak, bola pre nich inšpiráciou na vznik niečoho, čo dnes možno dodá silu aj vašej mame, kamarátke či sestre.

Prečo ste začali vyrábať brošne v tvare kozy?

Brošňa Kozy bola najskôr iba brošňou, drobným dekoratívnym predmetom, ktorý si Mária kúpila cez e-shop od dizajnérky Lucie Littera len preto, lebo sa – ako asi každá žena – občas rada zdobí. Keď však v roku 2016 kvôli rakovine prišla o časť prsníka, začala brošňu nosiť práve na operovanom mieste. Uvedomila si, že už nejde len o obyčajnú ozdobu. A keďže má rada symboly, metafory aj metonymie (niet sa čo čudovať, je poetka), tak pre ňu Koza nebola len trochu zemitým označením pre prsník, ale aj symbolom toho, že ak o niečo príde, vie si to doplniť inak.

Táto symbolika oslovila Máriinu blízku kamarátku Gabrielu, ktorá žije s rovnakou diagnózou. A práve ona dostala nápad rozšíriť tento symbol aj medzi ďalšie pacientky s rakovinou. To bol začiatok plodnej a radostnej spolupráce, ktorá postupne prerástla do priateľstva. Aj preto hovoríme, že naša Koza má 3 mamy: Máriu, Gabiku a Luciu. Každá má v tomto projekte svoje miesto: Lucia brošne vyrába, Gabriela vybavuje objednávky a komunikuje so zákazníkmi a Mária pomáha s PR a píše texty.

Vašou prácou inšpirujete aj mnohé iné ženy, ktoré si prešli ťažkým obdobím. Aké máte ohlasy?

Samy nás prekvapilo, ako pozitívne ľudia reagujú. Najskôr si Kozy objednávali len naše spolupacientky a ich blízki, známi a kamaráti, ale postupne sa začalo o Kozy zaujímať čoraz viac nových, nám dovtedy neznámych ľudí. Ženy i muži. Brošne si objednávajú ľudia z celého Slovenska, naposledy išla zásielka do Prahy. Pre Gabiku, ktorá si aktuálne prechádza onkologickou liečbou, sa Kozy stali náplňou dňa, svoju prácu robí s láskou a vášňou (to je celá ona). S dojatím si spomína na príbeh 12 – ročného dievčatka, jeho mama bola práve po operácií a veselou farebnou brošňou ju chcelo len tak potešiť. Či na príbeh usmiatej mladej slečny, ktorá sa nevedela rozhodnúť pre konkrétnu farbu, nuž si postupne každý mesiac dokúpila a dnes má všetky do zbierky. Alebo na príbeh staršieho pána so psíkom, ktorý jej zazvonil pri dverách, že dobrý deň, vy ste tá Koza? Aj ja jednu potrebujem, pre manželku!

Gabika spomína na obdobie, keď nosila rovno dve. Stalo sa, že priamo na ulici i cestou vo vlaku ju oslovili s prosbou o jednu. Tak bola pripravená. Vždy sa poteší, keď ju vidí pripnutú na šatách, saku, bunde, košeli, ruksaku, čiapke či dokonca na detskom kočíku. Niektorých ľudí symbol Kozy zaskočí, možno dokonca šokuje, iní sa zasmejú, najskôr nechápu a potom, keď im to vysvetlíme, stane sa, že sa dojmú a spomenú si na niekoho z rodiny, kto prešiel alebo práve prechádza onkologickým ochorením, a chcú ho potešiť kúpou Kozy ako darčekom, prípadne ju nosiť na znak spolupatričnosti a solidarity.

Brošne s motívom kozy ako symbol pre pacientky s rakovinou — Foto: Archív: KOZY

Brošne s motívom kozy ako symbol pre pacientky s rakovinou — Foto: Archív: KOZY

Brošne s motívom kozy ako symbol pre pacientky s rakovinou — Foto: Archív: KOZY

Brošne s motívom kozy ako symbol pre pacientky s rakovinou — Foto: Archív: KOZY

Kúpou vášho produktu aj pomáhate iným ženám?

Časť sumy z každej predanej kozy ide na podporu Ligy proti rakovine. LPR na Slovensku funguje už takmer tridsať rokov a robí úžasnú prácu: zameriava sa na psycho – sociálnu pomoc onkologickým pacientom a ich blízkym, ponúka im poradenstvo, venuje sa osvete, ale aj adresnej a cielenej pomoci pacientom a ich rodinám, organizuje kurzy, špeciálne cvičenia, rehabilitácie či ozdravné pobyty a iné.

Okrem toho, že chceme Kozami pomáhať, sa však usilujeme ukázať aj to, že prísť v dôsledku choroby a liečby o prsník, vlasy, obočie či mihalnice, nie je žiadna hanba. Mnohé straty sa dajú nahradiť, aj keď niekedy len symbolicky. Navyše mnohé straty sú dočasné: zväčša ide len o obdobie, aj keď ťažké a vyčerpávajúce. No a trvalé straty zase môžu uvoľniť miesto niečomu celkom novému. Je v tom aj kus nádeje.

Považujete to za symbol všetkých pacientiek s rakovinou prsníka?

Nechceme nikomu túto myšlienku vnucovať, ale teší nás, keď sa s ňou ženy s rakovinou prsníka stotožnia. Často sa stretávame s tým, že onkologická pacientka brošňu dostane ako darček, napríklad od kamarátky, sestry či dcéry, ktorá si na znak spolupatričnosti jednu Kozu kúpi aj pre seba, a potom ju nosia obe. A stala sa už aj taká vec, že sa v električke na seba zadívali dve neznáme ženy, pretože obe mali na šatách našu brošňu Kozy. Najskôr si vymenili úsmev, potom pár slov a napokon skončili pri pohári vína. Našou pôvodnou myšlienkou bolo, aby Kozy ľudí spájali: zatiaľ sa zdá, že sa nám to darí.

Vy sama ste si prešli ťažkým obdobím alebo vás inšpiroval niekto z vášho okolia?

Keby Mária a Gabika nemali skúsenosť s rakovinou, asi by Koza zostala len obyčajnou brošňou. Práve spoločné zážitky a to, že dve z našej trojice vedia, čo je to byť „hore bez“ (vlasov či pŕs), naštartovalo celý projekt. A hoci sme sa pri pracovných stretnutiach často tešili a smiali, občas sme sa aj natrápili – keď bolo práce veľa, prípadne sme nevládali či riešili komunikačné problémy. Celkovo však treba povedať, že Kozy sú pre nás zdrojom neustálej tichej radosti zo solidarity, vzájomnej podpory, ale aj možnosti ďalej pomáhať iným. Gabika žije s metastatickou rakovinou prsníka siedmy rok. Ona sama je inšpiráciou pre všetkých okolo. Takou naozajstnou.

Brošne s motívom kozy ako symbol pre pacientky s rakovinou — Foto: Archív: KOZY

Brošne s motívom kozy ako symbol pre pacientky s rakovinou — Foto: Archív: KOZY

Brošne s motívom kozy ako symbol pre pacientky s rakovinou — Foto: Archív: KOZY

Brošne s motívom kozy ako symbol pre pacientky s rakovinou — Foto: Archív: KOZY

Do celej myšlienky ste dostali aj kúsok humoru. Ako na to ľudia reagujú?

Humor je v živote človeka veľmi dôležitý a pri onkologickej liečbe to platí dvojnásobne. Dala by sa o tom napísať celá kniha. Nebyť humoru a nadhľadu, možno by sme tu podaktorí už ani neboli. Onkologický humor je ostrý ako britva a žieravý prinajmenšom ako chemoterapia. Ale báť sa ho netreba, je rovnako účinnou zbraňou proti chorobe ako prvé dve. No stalo sa nám párkrát aj to, že ľudia zareagovali na Kozy ako na niečo, čo už prekračuje hranice. Aké hranice? Života a smrti? Žiadne väčšie hranice nie sú a my si život ctíme nadovšetko. Pre koho sú Kozy už príliš, ten si ich predsa nekúpi – a my to rešpektujeme. V každom prípade nás však teší, že oveľa častejšie ľudia vtip pochopia a reagujú naň pozitívne. Vytvára to dobrú náladu a o tom to celé je.