Klaudia Fiolová

Dnes o 20:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vodičov čakajú zmeny: Diaľničná známka bude možno platiť dlhšie

Ministerka vnútra SR taktiež informovala o nových platobných termináloch, ktoré obdržia dopravní policajti.

Novinky pre vodičov na Slovensku sa budú týkať pokút a diaľničných známok — Foto: TASR, Facebook/Denisa Saková - Ministerka vnútra SR

BRATISLAVA 10. septembra – Vodiči musia byť na cestách ostražití. Pravidlá cestnej premávky treba dodržiavať za každých okolností, ak chcete predísť pokutám. Tie môžu na vás striehnuť kdekoľvek. Pri uhradení neželaných pokút môžu vodiči vo väčšine prípadov zaplatiť len hotovosťou. Inokedy vás strážcovia poriadku odprevadia k najbližšiemu bankomatu. U niektorých dopravných policajtov je však možné zaplatiť aj platobnou kartou. Ako informovala Ministerka vnútra SR, Denisa Saková, na jeseň budú mať policajti k dispozícii 155 ks nových platobných terminálov. „Snahou ministerstva vnútra je vybaviť policajtov zmluvným počtom platobných terminálov v čo najkratšom čase a tak dať možnosť priestupcom, ktorí porušili právne predpisy, aby pokuty mohli zaplatiť moderným spôsobom, a to bezhotovostnou platbou prostredníctvom tohto elektronického zariadenia," uviedla ministerka vnútra na svojom Facebookovom profile.

Okrem dopravných policajtov by platobné terminály mali dostať aj zamestnanci poriadkovej polície, železničnej polície, hraničnej a cudzineckej polície. Celkovo tak ministerstvo rozdá 1500 kusov zariadení.

Na Slovensku sa zvažuje zavedenie diaľničnej známky na 365 dní od jej zakúpenia

Diaľničné známky na Slovensku majú elektronickú podobu. Ročná je platná odo dňa jej úhrady v príslušnom kalendárnom roku do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. V Českej republike sa dodnes používajú diaľničné nálepky, no do roku 2021 chcú v krajine zaviesť veľké zmeny. Nielenže zavedú elektronickú diaľničnú známku, ale menia aj pravidlá jej platnosti. Ako informuje český portál iDnes.cz, zakúpené ročné diaľničné známky budú mať platnosť 365 dní od jej zakúpenia, bez ohľadu na kalendárny rok. Národná diaľničná spoločnosť taktiež zvažuje podobnú možnosť aj na Slovensku.

Poukazuje ale na účtovné straty a náklady, ktoré sú spojené s touto zmenou. „Národná diaľničná spoločnosť zvažuje možnosť zavedenia úpravy platnosti ročnej diaľničnej známky na platnosť tzv. technického roka spolu s ďalšími úpravami v systéme elektronickej diaľničnej známky(eDZ). Zároveň treba uviesť, že zavedenie technického roka by pre NDS znamenalo nielen finančnú a účtovnú stratu, ale aj náklady spojené s touto zmenou. Okrem toho vodiči sú na tento cyklus navyknutí, zmena by mohla spôsobiť, že si vodiči nebudú pamätať koniec platnosti diaľničnej známky, čím sa zvýši riziko pokuty," povedal Martin Guzi, vedúci odboru marketingu a služieb verejnosti NDS pre Dobré noviny.