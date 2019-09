Kristián Plaštiak

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Čo nesedí na tejto fotke? Niekto si na Google mapách všimol bizarnú vec a internet opäť rieši záhadu

Ľudia s obľubou hľadajú zábery z aplikácie Mapy, ktoré sú vtipné, alebo sú čímsi neobyčajné. Čo však dodať k tomuto záberu?

— Foto: Google Maps

BRATISLAVA 10. septembra - Internet je magická vec, ktorá nás dokáže dokonale pobaviť. Nemáme na mysli iba vtipné videá, články a podobne. Výnimkou nie je ani aplikácia Mapy od spoločnosti Google. V uliciach sveta sa často objavujú podivné úkazy, ktoré zachytilo auto od Googlu.

Je tomu tak aj v tomto prípade. Čo sa objavilo na pláži vo floridskom meste Miami, uvidíte nižšie. Informuje o tom portál Daily Express.

Plážový bedminton

Tento obrázok naozaj potrebuje komentár, alebo minimálne vysvetlenie. Ľudia s obľubou hľadajú zábery z Máp, ktoré sú vtipné, alebo sú čímsi neobyčajné. V minulosti sme pre vás už zostavili článok s podobnými úkazmi. Ak si ich chcete pripomenúť a zabaviť sa na nich, môžete tak urobiť prostredníctvom avíza nižšie. Príjemnú zábavu.

Teraz sa vráťme späť na pláž. Čo sa to teda mohlo objaviť na pláži v slávnom meste na polostrove? Krokodíl? Nie. Čln? Nie. Traktor? Nie, hoci priznávame, že aj to by bolo vtipné. To, čo sa objavilo na piesku, bola mníška. Hrala bedminton a zjavne si užívala príjemnú chvíľu s ľuďmi okolo seba.

Spomínaný záber z aplikácie. Foto: Google Maps

Áno, správne. Mníška. Alebo aspoň žena preoblečená za mníšku. To, či ide o skutočnú mníšku sa nám, žiaľ, nepodarilo zistiť. No i tak ide o milý záber. Ak je na snímke naozajstná mníška, nezostáva nám nič iné iba veriť, že hra priniesla žene kopec zábavy. Ľudia na internete však zatiaľ chýria mnohé teórie o tom, ako tento milý záber mohol vzniknúť. Aký je váš názor?