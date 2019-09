Bratislavu už čoskoro čaká najmagickejšia noc v roku. Pre toto sa ju oplatí nezmeškať

Dominika Pacigová

Najdlhšia noc v roku potrvá od piatku až do nedele.

BRATISLAVA 14. septembra - Biela noc sa rozrastá na trojdňový festival. Aktuálny ročník prinesie kombináciu kvalitného domáceho umenia a prestížnych diel svetoznámych hviezd. O programe, dielach či oslave päť a desaťročného výročia Bielej noci sme sa v štúdiu Dobrých novín rozprávali s umeleckou riaditeľkou festivalu Zuzanou Pacákovou.

Návštevníci budú mať viac času

Biela noc prišla do Košíc pred desiatimi, do Bratislavy pred piatimi rokmi. „Pre mňa je dôležité, aby si každé mesto zachovalo svoju tvár, unikátne lokácie a atmosféru. V oboch mestách sú väčšinou rovnaké zahraničné inštalácie, ktoré sú však vložené do iných prostredí, a tak vyznievajú úplne inak. Na festivale nájdete aj lokálne diela, ktoré vznikajú na mieru pre dané mestá,“ povedala umelecká riaditeľka Bielej noci s tým, že program sa z viac ako polovice líši v každom meste.

Polarizácia Foto: Pavol Truben

Kalia Foto: Katarína Komarová

Trojdňový formát festivalu dopraje návštevníkom viac času a možnosť rozvrhnúť si prechádzku mestom za umením od piatkového poludnia až do nedeľnej noci. „Je ťažké vidieť všetky diela v priebehu jedného dňa, práve preto sme festival natiahli v čase. Chceme, aby ľudia stihli všetko, čo chcú, aby si vytvorili vlastné trasy alebo aby sa mohli vrátiť k obľúbeným dielam niekoľkokrát,“ objasnila a doplnila, že ide aj o istú formu oslavy, keďže Biela noc v Košiciach oslavuje desať rokov.

Zaujímavý program v hlavnom meste

V Bratislave sa predstavia nielen domáci či zahraniční svetoznámi umelci, ale aj vysokoškolskí študenti. Sklad číšlo 7 obsadí gigantická chobotnica, Sad Janka Kráľa pohltí pixelová smršť, brazílski umelci vás pozvú na animovanú prechádzku mestom, Lido sa presvieti mágiou a zažijete aj výhľad, ktorý si doteraz vychutnávali len astronauti.

Najrozsiahlejšie digitálne dielo v histórii festivalu príde tento rok z Austrálie priamo do Sadu Janka Kráľa. Multimediálny umelec Kit Webster vtiahne návštevníkov do vizuálneho matrixu zo 700 000 svetelných bodov, poskladaných do troch symetrických objektov pripomínajúcich scénu zo science fiction filmu. Foto: Kit Webster

Legendárnu budovu Skladu č. 7 obsadí gigantická chobotnica, ktorej zvedavé chápadlá budú celý víkend vyrážať z okien, dverí a balkónov tejto ikonickej budovy nad Dunajom. Foto: Filthy Luker, Pedro Estrellas

Labyrintárium Foto: VŠMU

Luke Jerram rozžiari Atrium Filozofickej fakulty UK. Jeho najnovšie dielo s názvom Gaia predstavuje impozantnú, až 7 metrov širokú napodobeninu Zeme, ktorá v sebe zhmotňuje aktuálny odkaz spoločnosti: strach o planétu, uvedomenie si jej krehkosti a výnimočnosti, obnovenie pocitu zodpovednosti za životné prostredie a hlboké presvedčenie o prepojení všetkého živého Foto: Luke Jerram / Natural Environment Research Council

Tohtoročný program sa skladá z troch skupín diel. Denno-nočné, ktoré si môžete vychutnať každý deň od dvanástej do polnoci, nočné, ktoré sa spustia vždy po západe slnka a časové, ktoré zažijete len v určitých časoch. Festival ponúka aj bohatý “off program”, ktorého súčasťou bude aj mapping na Dome Kultúry Lúky v Petržalke.

Viktora Freša si všimli kurátori z Paríža

S prepravou zahraničných diel je to pomerne komplikované. „Ide o náročnú logistiku, ktorá je každý rok iná. Niektoré diela sme prepravovali letecky, iné zas loďou, väčšinou však diela prepravujeme kamiónovou dopravou,“ vysvetlila.

Vodná trasa vám prinesie nekonečnú preliezku pre malých aj veľkých od rakúskych architektov Numen For Use v Zuckermandeli. Foto: Numen For Use

Dielo The Big Mass (Veľká hmota) poukazuje na budúcu hrozbu zahltenia sveta plastami a otvára aktuálnu spoločenskú tému cez intenzívny fyzický zážitok. Foto: Plastique Fantastique

Mnohé diela putujú na ďalšie festivaly, tento rok však organizátori prichádzajú s ďalšou novinkou. „V Bratislave v komplexe Zuckermandel umiestnime sochu Viktora Freša, konkrétne jeho autoportrét. Ide o prvú trvalú stopu, ktorá ostane po našom festivale. Veľkou vecou však je aj to, že Viktorovo dielo, veľká nafukovacia hlava z minulého roka, oslovilo kurátorov z Paríža. Prvýkrát tak máme zastúpenie aj na Nuit Blanche Paris​. Vnímam to ako istú symboliku,“ dodala Zuzana Pacáková.

Circle head Foto: Viktor Frešo

Celý rozhovor aj s dielami, ktoré budete môcť vidieť na festivale v Bratislave, si môžete pozrieť v priloženom videu.