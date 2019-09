TASR

Dnes o 12:05 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Film o temnej časti našich dejín. Skutok sa stal nie je len o vražde alebo únose samotnom

Film sa zaoberá politickými zločinmi spáchanými v novovzniknutej Slovenskej republike v 90. rokoch minulého storočia, ktoré neboli nikdy potrestané

Na snímke režisérka a dokumentaristka Barbora Berezňáková — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 9. septembra (TASR) - Nový slovenský dokumentárny film Skutok sa stal režisérky Barbory Berezňákovej podáva správu o stave Slovenska cez životný príbeh a vzťah troch kamarátov - Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha.

„Nevedela som, že idem robiť dokumentárny film, chcela som tú tému skúmať, spracovať. Myslela som si, že by som urobila scenár na hraný film, netušila som vtedy, že sa pripravuje film Únos, ale keď som sa zoznámila s Oskarom, tá realita začala byť pre mňa oveľa zaujímavejšia než vytvárať niečo, fabulovať," priblížila genézu snímky v pondelok na tlačovej konferencii Berezňáková.

Film sa zaoberá politickými zločinmi spáchanými v novovzniknutej Slovenskej republike v 90. rokoch minulého storočia, ktoré neboli nikdy potrestané – únos prezidentovho syna, vražda Róberta Remiáša a kauza Technopol.

Príbeh rozprávajú tri postavy

Príbeh je rozprávaný prostredníctvom troch zúčastnených postáv - obete vraždy, svedka únosu prezidentovho syna a vtedy mladého investigatívneho novinára. Divák môže sledovať, ako sa traja priatelia (Oskar Fegyveres - svedok, Róbert Remiáš - obeť a Peter Tóth - novinár) zapletú do vysokej politickej hry a ako sa ich osobnosti a ľudské osudy ďalej vyvíjajú.

Podľa Berezňákovej film Skutok sa stal nie je len o vražde alebo únose samotnom: „Je to o prostredí, v ktorom žijeme. Som presvedčená, že precedens nepotrestaného trestného činu sa voľne šíri krajinou a robí z nás všetkých obete systému. Film sa snaží nielen vyšetrovať zločiny z minulosti, ale snaží sa poukázať na to, do akej miery sú tieto udalosti prepojené s prítomnosťou."

Mladá autorka začala na snímke pracovať v roku 2014, prešla všetky dostupné materiály, periodiká, archívy, čítala knihy. „V prvom rade som sa snažila stretnúť sa s čo najväčším spektrom ľudí, ktorí s tým mali v prvom pláne čo dočinenia, medzi inými aj právnici, iba niektorí sa dostali do filmu," vysvetlila.

Najskôr to mal byť psychologický profil Fegyveresa

Film vraj najprv začala nakrúcať hlavne s Oskarom Fegyveresom ako jeho psychologický profil. „Potom mi došlo, že ten profil musí byť podporený príbehom, rozmýšľala som, čo ten príbeh znamená pre mňa a pre Slovensko, pre krajinu. Nemala som na začiatku pocit, že chcem robiť veľký dokument," zdôraznila.

„Nečakám, že na základe tohto filmu sa zmení legislatíva," hovorí režisérka filmu, ktorý jeden z jeho protagonistov označil za zrkadlo. „Demokracia musí stáť na troch pilieroch, teda spoločnosť musí byť riadená zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou. Denne sme svedkami toho, že to takto nefunguje. Toto je doslova zrkadlo pre kompetentných, aby si uvedomili, ako riadia túto spoločnosť," konštatoval bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok.

Chýbala mu jediná vec

Novinársku projekciu dokumentu Skutok sa stal si pozrel aj Oskar Fegyveres, ktorý bol ako pracovník Slovenskej informačnej služby nepriamo pri únose prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho. Po únose sa rozhodol prehovoriť do médií, kto za týmto činom stál v skutočnosti. Za svoju výpoveď sa v obave o svoj život ukrýval v zahraničí.

„Páčil sa mi, vyvolal vo mne spomienky, hlavne na Roba, a na záver ukázal to, že sa nič nedeje. Síce sa udiali amnestie, ale tam sa to aj skončilo," komentoval filmovú novinku, v ktorej mu predsa niečo chýbalo: „Ako páchateľov odvážajú do basy, to mi tam chýbalo úplne na koniec."

Producentom filmu je Leon Productions, koproducentmi RTVS, Frame Films a Známa firma. Skutok sa stal vstúpi do kinodistribúcie 12. septembra.