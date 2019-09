Klaudia Fiolová

John Travolta a Kelly Preston oslávili 28. výročie svadby tým najromantickejším spôsobom

Dvojica je stále zamilovaná ako na začiatku ich vzťahu.

John Travolta s manželkou na romantickej večeri — Foto: Facebook/John Travolta

HOLLYWOOD 10. septembra - Slávny manželský pár oslávil už 28. výročie svadby a roky sa vôbec nepodpísali na ich láske. Stále sú do seba zamilovaní ako na začiatku ich vzťahu. John Travolta sa nezabudol podeliť so svojimi fanúšikmi o nádherný moment, keď oslavovali výročie svadby. Na svojom Instagramovom profile zverejnil fotku z romantickej večere, kde objíma svoju milovanú ženu. Aj tá sa pochválila krásnym gestom a zverejnila fotky s láskavými slovami. „Môj milovaný manžel a najkrajší človek, ktorého poznám. Dal si mi nádej, keď som ju už ja stratila, miluješ ma bezpodmienečne a trpezlivo. Vieš ma rozosmiať tak ako nikto iný. S tebou budem vždy v poriadku, bez ohľadu na to, čo sa stane. Milujem ťa navždy a z celého môjho srdca."

Ani samotného herca nenechali slová manželky chladným a pod fotku napísal, že ju tiež miluje nadovšetko a ďakuje za to, že je úžasnou matkou ich detí. Kelly pre portál People prezradila, že miluje Johna pre množstvo vecí. Ako napríklad pre jeho tanec, smiech, pery. Tancujú veľa a všade spolu. Aj so svojimi deťmi. Pár sa zobral v roku 1991 a vychovávajú spolu 3 deti.