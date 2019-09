Kristián Plaštiak

Dnes o 13:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bývalý agent 007 Pierce Brosnan rozdelil ludí: Ďalšieho Bonda by mala hrať táto osoba

Okolo Jamesa Bonda sa strhla debata, ktorá rozdelila internet na dva tábory. Na ktorú z nich sa postavil bývalý agent 007 Pierce Brosnan?

Pierce Brosnan, archívna snímka — Foto: TASR/AP

LONDÝN 10. septembra - V júli sme vás informovali, že tvorcovia filmov o slávnom agentovi 007 sa rozhodli, že tentoraz postavia do hlavnej úlohy nového filmu netradičnú postavu. Chcú totiž kráčať s dobou a priniesť niečo nové a nečakané.

Novým Bondom je... Bondka?

Keďže svet potrebuje ďalšieho tajného agenta, ktorý ochráni všetkých ľudí pred nebezpečenstvom, podľa klebiet by žezlo po súčasnom Bondovi Danielovi Craigovi mala stvárniť žena, konkrétne herečka Lashana Lynch. Na internete sa strhla bitka, ktorá rozdelila ľudí na dva tábory.

Ten konzervatívnejší tvrdil, že ide o značný krok vedľa, keďže agentom v službách Jej Veličenstva bol vždy iba muž. Druhému táboru sa takéto oživenie príbehu pozdávalo a bola zvedavá, ako sa tvorcom podarí uspieť.

Lashana Lynchová (31) sa naposledy objavila vo filme Captain Marvel. Foto: TASR/AP

Pierce Brosnan sa nechal počuť

Ako informuje USA Today, Pierce Brosnan, herec, ktorý stvárnil James Bonda štyrikrát (1995-2002), si myslí, že novým agentom 007 by mala byť žena. „Myslím si, že uplynulých štyridsať rokov sme pozerali, ako to robia chlapi. Odstúpte nabok, páni, a prenechajte to žene. Myslím si, že by to bolo osviežujúce a vzrušujúce,“ uviedol 66-ročný írsky herec na Deauvillskom filmovom festivale vo Francúzsku.

Pierce Brosnan ako James Bond a Michelle Yeohová v bondovke z roku 1997 s názvom Zajtrajšok nikdy neumiera. Foto: TASR/AP

Na svoju rolu nezabudne

Aj po rokoch rád spomína na chvíle, keď bol tvárou legendárneho agenta. „James Bond v sebe skrýva istú zmyselnosť a hrdosť. Ľudia sa ma naňho budú pýtať do konca života, je obľúbenou postavou. Bolo mi cťou hrať túto úlohu,“ spomína herec.