TASR

Tipsport liga bude s viacerými novinkami, SZĽH bude dotovať štart juniorov

S 13 účastníkmi, jedným úplným nováčikom a jedným navrátilcom z KHL odštartuje vo štvrtok 12. septembra v poradí 27. ročník najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.

Na snímky prezident SZĽH a predseda Ligovej rady Miroslav Šatan (vpravo) a šéf spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner (vľavo) — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 9. septembra (TASR) - Tipsport Ligu 2019/2020 spestrí v januári exhibičný All Star víkend, ktorý sa uskutoční na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Zmenami prešiel hrací model súťaže, novinkou sú aj limity pre cudzincov.

V každom mužstve môže byť ľubovoľný počet zahraničných hráčov, no na súpisku v jednom zápase ich môže tréner napísať najviac sedem, a to bez ohľadu na to, či ide o brankára, obrancu alebo útočníka. „Ďalšou zmenou je, že ak sa tímy rozhodnú v zápase využiť 20 korčuliarov, práve dvadsiaty hráč musí spĺňať vekový limit do 20 rokov. V tomto prípade majú však tímy na výber. Buď budú na súpiske limitovaní len 19-timi korčuliarmi bez juniora, alebo takéhoto hráča do zostavy zaradia a využijú dokonca aj finančnú podporu od SZĽH za pravidelnú účasť hokejistov do 20 rokov v zápase. Chceli by sme, aby do decembra hrali v každom zápase v priemere desať minút," uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Krok kvituje aj Lintner

Zároveň dodal: „SZĽH chce takýmto spôsobom motivovať kluby, aby podporovali juniorov. Za každého hráča, schopného hrať za dvadsiatku, bude bonus 500 eur k jeho platu. Maximálne môžu byť takto podporení dvaja hráči v jednom klube."

Tento krok vníma pozitívne aj riaditeľ Pro-Hokeja a člen novovzniknutej Ligovej rady Richard Lintner. „Nie je to nariadanie, ale možnosť pre kluby výraznejšie zapájať mladších hráčov. Je dôležité, aby mladí chalani cítili, že priestor dostanú. Hoci odhady a prognózy existujú, až realita po sezóne ukáže, aké pozitíva to prinesie. Počas roka to budeme priebežne vyhodnocovať a v nasledujúcom ročníku sa na základe skúseností z praxe rozhodneme, či v tomto trende budeme ďalej pokračovať," vyjadril sa Lintner.

Šláger medzi Slovanom a Košicami

Staronový účastník Slovan Bratislava sa po siedmich rokoch v KHL vráti do najvyššej slovenskej súťaže štvrtkovým šlágrom na ľade HC Košice. Zvyšné zápasy 1. kola základnej časti sa odohrajú v piatok 13. septembra. Úradujúci trojnásobný majster HC"05 iClinic Banská Bystrica začne cestu za obhajobou titulu na ľade HK Poprad. Premiéru v najvyššej súťaži absolvuje HK Dukla Ingema Michalovce, ktorý začne sezónu domácim súbojom s MHk 32 Liptovský Mikuláš.

„Som si istý, že Michalovce prinesú do súťaže emóciu a aj vysokú športovú kvalitu a budú obohatením pre Tipsport Ligu. Čo sa týka duelu Košíc so Slovanom, lepší začiatok ročníka si fanúšikovia ani nemohli priať. Bude to dôstojné otvorenie súťaže, veď na súboj tradičných rivalov sme si museli počkať dlhých sedem rokov. Očakávam vzrušujúcu sezónu, čakám vysoké tempo hneď od úvodného kola," povedal Lintner.

Okrem 11 slovenských tímov figurujú v Tipsport lige opäť aj maďarské kluby DVTK Jegesmedvék Miškovec a MAC Budapešť. Naopak, pokračovať v nej nebude po dvanástich ročníkoch slovenská "dvadsiatka". Hracími dňami v tipsportligovej sezóne 2019/2020 budú utorky, piatky a nedele.

Nepárny počet tímov

Keďže v súťaži bude pôsobiť nepárny počet tímov, v prvej fáze základnej časti bude mať v každom kole vždy jeden z tímov voľno. Extraligisti najskôr odohrajú do 21. februára 48 duelov štvorkolovým spôsobom, každý s každým dvakrát doma, dvakrát vonku. Následne sa súťaž rozdelí na dve nadstavbové časti. Prvú vytvoria mužstvá na 1. až 6. priečke, druhú tímy na 7. až 12. mieste. Získané body si mužstvá ponechajú. Pre klub, ktorý obsadí poslednú 13. priečku, sa sezóna skončí.

Kluby v skupine o 1. až 6. miesto odohrajú medzi sebou ešte desať duelov dvojkolovým spôsobom každým s každým raz doma, raz vonku. Rovnako tímy na 7. až 12. mieste. Tím na prvom mieste po 58 zápasoch získa Pohár Dušana Pašeka určený pre víťaza základnej časti. Každý z účastníkov prvej šestky tabuľky si automaticky zabezpečí účasť vo štvrťfinále play off. O zostávajúce dve miestenky budú bojovať tímy v skupine o 7. až 12. miesto. Získajú ich kluby na 7. a 8. priečke.

Nevypadáva nikto

Dvojice štvrťfinále play off určí známy kľúč 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Play off sa začne prvými zápasmi 18. marca, vyraďovačka vyvrcholí dvomi semifinálovými sériami a finálovou sériou. Hokejová verejnosť spozná meno nového majstra Slovenska najskôr 22. apríla, pripravený je pre neho Pohár Vladimíra Dzurillu.

V sezóne 2019/2020 z Tipsport Ligy nikto nevypadne. Priamy postup do nej si zabezpečí víťaz I. ligy. „Je našou ambíciou do budúcna zvýšiť počet účastníkov súťaže na štrnásť. Z toho dôvodu prišlo k rozhodnutiu, aby v nadchádzajúcej sezóne nikto nevypadával," dodal Lintner.

Zmena vo vysielaní Tipsport Ligy sa dotkne online priestoru, od novej sezóny bude súťaž voľne "streamovať" Tipsport TV. „Prinesieme online vysielanie kompletne všetkých zápasov, ktoré budú dostupné na Tipsport TV pre registrovaných užívateľov," prezradil Martin Tabák, generálny riaditeľ Tipsport SK.

Streamovanie na stránke Tipsportu

Fanúšikovia sa môžu tešiť na All Star víkend, exhibičné podujatie sa uskutoční 18.-19. januára 2020 na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. „Pôjde o súboj dvoch výberov hráčov z Tipsport Ligy, pričom formát bude v mnohom pripomínať podujatie, ktoré sme organizovali v roku 2017 pod Tatrami. Tak ako v Poprade, keď proti sebe nastúpili tímy Šatana a Bondru, aj teraz budú manažérmi známe hokejové osobnosti. Fanúšikovia sa môžu tešiť na draft hráčov a ďalšie promo akcie," povedal Lintner, ktorý plánuje viac informácií k projektu zverejniť na samostatnej tlačovej konferencii na začiatku novembra.

Vtedy sa spustí aj predaj vstupeniek na All Star víkend 2020. Po vlaňajšom historicky prvom zápase Winter Classic v Banskej Bystrici sa v nadchádzajúcom ročníku podobná akcia neuskutoční vzhľadom na náročnosť príprav, do budúcna sa však plánuje v zápasoch pod holým nebom pokračovať.

Tipsport Liga takisto pripravila tretie pokračovanie Letného kempu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na konci play off získa už tradične najužitočnejší hráč vyraďovacích bojov Zlatú korčuľu, zároveň sa počas sezóny bude hlasovať aj v súťaži o Zlatú prilbu. Na pultoch predajní spoločnosti Kaufland Slovenská republika sa bude dať nájsť aj počas nadchádzajúcej sezóny nová séria hokejových kartičiek.