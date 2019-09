TASR

Dnes o 09:50 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Petržalka začína od novembra novú parkovaciu politiku. Pozrite sa, ako to bude fungovať

Bratislavská Petržalka začína od novembra zavádzať pilotný parkovací systém, ktorý bude preferovať obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 9. septembra (TASR) – Zelenú tomuto kroku dali petržalskí poslanci, ktorí na pondelňajšom mimoriadnom rokovaní schválili miestne všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Petržalský starosta Ján Hrčka vníma prijatie VZN drvivou väčšinou poslancov pozitívne, zároveň však zdôrazňuje, že reálna práca samosprávu ešte len čaká.

„Musíme vyznačiť parkovacie miesta a hlavne potrebujeme dobrú spoluprácu s mestskou políciou, aby sa parkovacia politika vymáhala. Akékoľvek dokonalé pravidlá, akýkoľvek zavedený systém, ktorý nie je vymáhateľný, je úplne zbytočný," poznamenal s tým, že mestská časť spoluprácu prisľúbenú má.

Petržalčania to budú mať zadarmo

Medzi najväčšie výzvy označuje vyznačenie 26 000 vyhradených parkovacích miest. Aj keď priznáva, že až takú ambíciou samospráva nemá, keďže je to finančne a časovo náročné. Vyznačiť však chce mestská časť čo najväčšie množstvo parkovacích miest. „Lebo čím väčšie množstvo parkovacích miest bude vyznačené, tým výraznejšie budú obyvatelia s trvalým pobytom v Petržalke zvýhodnení," doplnil Hrčka.

Petržalčania by tak mali vedieť zaparkovať bezplatne 24 hodín denne sedem dní v týždni. Obyvatelia bez trvalého pobytu v Petržalke budú môcť bezplatne parkovať len počas dňa, teda medzi 8.00 a 18.00 h a počas víkendov. V noci bude pre nich parkovanie spoplatnené sumou jedného eura za každú začatú hodinu, resp. budú musieť parkovať mimo vyhradených parkovacích miest. Tým, ktorí nebudú mať trvalý pobyt v Petržalke, umožní mestská časť prihlásiť sa na tzv. administratívny trvalý pobyt.

Platba cez mobil, SMS či parkovací lístok

Petržalčan s právnym vzťahom k autu sa stane rezidentom zaregistrovaním do elektronického informačného systému, a to buď osobne vyplnením krátkeho formuláru na webovej stránke, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Ostatné fyzické osoby zaregistrované do systému na dočasné parkovanie budú klasifikované ako návštevníci.

Suma za dočasné parkovanie sa bude uhrádzať prostredníctvom mobilnej aplikácie, SMS správy alebo parkovacieho lístka. Jej zaplatenie v prvých dvoch prípadoch bude kontrolované overením evidenčného čísla v elektronickom informačnom systéme, v prípadne parkovacieho lístka fyzickou obhliadkou.

Samospráva plánuje pilotný parkovací systém začať zavádzať najprv v lokalite Dvory, postupne bude nabiehať na celom území mestskej časti. Takto zregulovaná by mohla byť do polovice budúceho roka. V prvej etape budú vyznačené dočasné parkovacie miesta na parkoviskách po novom už modrou farbou.

Čosi chystá aj Ružinov

V ďalších etapách sa pridajú aj kolmé parkovacie miesta a miesta na parkovanie pri cestách. "Pochybenia" vodičov chce samospráva riešiť v prvom kroku dohovormi a upozorneniami, až pri opakovaných porušeniach pravidiel sankciami či odtiahnutím auta.

Najväčšia bratislavská mestská časť tak využíva možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém v medziobdobí, kým začne v roku 2021 platiť schválená celomestská parkovacia politika. Prvú zónu rezidentského parkovania plánuje do konca roka spustiť Ružinov. Týka sa najstaršieho ružinovského sídliska 500 bytov na Nivách, a to najmä v dôsledku aktuálnych dopravných obmedzení v danej lokalite.

Od jesene plánuje mestská časť dopravný prieskum, ktorý má slúžiť ako podklad pre parkovaciu a dopravnú politiku Ružinova. Miestne VZN pripravuje aj Nové Mesto, ktoré má základné dokumenty schválené od roku 2012. Spracované má aj niektoré projekty na tzv. rezidentské parkovanie.