Marína by dnes mala narodeniny: Ako to bolo naozaj medzi ňou a Sládkovičom?

Bola to láska, o ktorej sa dodnes učíme v škole. Sládkovičova Marína by dnes oslávila narodeniny. Ako to bolo medzi zaľúbencami naozaj?

Na snímke Andrej Sládkovič a Marína. — Foto: TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA 9. septembra - Osudová láska a múza Andreja Sládkoviča Marína Pischlová by 8. septembra oslávila svoje 199. narodeniny. Pri príležitosti tohto výročia vydala nezisková organizácia Marína a Sládkovič nové dvojvydanie básne Marína.

„Hravé dvojvydanie je výnimočné vďaka veselým ilustráciám od Agát Broz, mladej nadanej výtvarníčky z Dolného Kubína. Na dvojvydaní sa podieľali aj fanúšikovia Banky lásky, ktorí svojím hlasovaním na sociálnej sieti vybrali vydaniu básne Marína dve veselé obálky,“ informovala PR manažérka Banky lásky Katarína Javorská.

Oficiálny predaj nového dvojvydania Maríny spustili počas víkendu v Banskej Štiavnici. Celý výnos z jeho predaja bude použitý na financovanie obnovy historického Domu Maríny. Banka lásky je fundraisingový projekt neziskovej organizácie Marína a Sládkovič. Jeho cieľmi sú záchrana historického domu, v ktorom Marína Pischlová prežila väčšinu svojho života, a celosvetová popularizácia básne Marína ako najdlhšej ľúbostnej básne sveta.

Svetová rekordérka

Báseň Marína napísal v roku 1846 Andrej Sládkovič svojej osudovej láske Maríne. Marína má 2 900 veršov a je oficiálne uznaná ako Najdlhšia ľúbostná báseň na svete. „Veľmi sa tešíme, že sa nám ju v apríli 2017 podarilo zapísať ako svetový rekord v najväčšej organizácii na certifikáciu svetových rekordov - World Record Academy,“ povedala pre Dobré noviny Katarína Javorská z neziskovej organizácie Marína a Sládkovič. Hlavnou témou básne Marína je nielen láska Andreja Sládkoviča k jeho Maríne, ale aj láska ku krásnemu Slovensku a láska k životu vo všeobecnosti. Spomeniete si ešte na jej najznámejšiu časť?

Možno mi tvojich úst sa odrieknuť,

možno mi ruky nedostať,

možno mi v diaľky žiaľne utieknuť,

možno mi nemilým ostať,

možno mi ústam smädom umierať,

možno mi žialiť v samote,

možno mi život v púšťach zavierať,

možno mi nežiť v živote,

možno mi seba samého zhubiť:

nemožno mi ťa neľúbiť!

Rukopis básne Marína v Epicentre lásky. Foto: Epicentrum lásky

Ako to naozaj bolo s Marínou a Sládkovičom

Andrej Sládkovič sa narodil ako Andrej Braxatoris v roku 1820 v obci Krupina. Študoval na evanjelickom lýceu v Štiavnici. Pochádzal z chudobnej rodiny, takže štúdium musel viac ráz prerušiť, aby si naň zarobil. Trvalo mu osem rokov, kým školu dokončil. Práve v roku 1839 mu priateľ odporučil miesto učiteľa v jednej z najmajetnejších rodín v Banskej Štiavnici, v rodine Pischlových.

Rodina Pischlových patrila k bohatšej vrstve. Marínin otec bol garbiarskym majstrom, vlastnil výčap, bol spolumajiteľom baní a viacerých nehnuteľností. Priepasť medzi Andrejom a Marínou tak v otázke peňazí a pôvodu snáď ani nemohla byť väčšia. To však mladým ľuďom nebránilo v tom, aby si jeden druhému padli do oka.

Dom Maríny v Banskej Štiavnici. Foto: Epicentrum lásky

Marínina rodina však vzťahu s chudobným Sládkovičom nepriala. Zaľúbený pár si ale aj napriek tomu vymenil prstene, ktoré ich mali spájať aj vtedy, keď si neboli poblíž. Andrej následne odišiel študovať do Bratislavy a neskôr do Nemecka a Marína zostala doma v Banskej Štiavnici. Ich korešpondencia pokračovala, až kým Sládkovič v jeden deň neobdržal list od jeho milovanej, v ktorom sa dozvedel, že Marínu núti rodina k sobášu s bohatým pernikárom. Vzdialený stovky kilometrov sa chlapsky odhodlal k tomu, čo sa mu pravdepodobne nerobilo ľahko. Maríne napísal, že ak si myslí, že bude šťastná, on jej nebude stáť v ceste. Ak však vyčká, bude jej verný.