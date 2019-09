Odvážni pasažieri sa vzbúrili. Jedno z lietadiel 11. septembra vďaka nim nezasiahlo svoj cieľ

Kristián Plaštiak

Deň, kedy sa zastavil celý svet, 11. september. — Foto: Coast Guard Compass

NEW YORK CITY 11. septembra - Udalosti tohto dňa spred osemnástich rokov ostriasli celým svetom. Oči každého sa upierali na živé zábery zo Spojených štátov. Teroristický útok prekvapil každého. Členovia organizácie, známej ako Al-Káida, sa zmocnili štyroch lietadiel amerických leteckých spoločností a namierili ich priamo do Twin Towers Svetového obchodného centra a Pentagónu, tzv. Dvojičiek.

Pasažieri a posádka štvrtého lietadla sa však nechceli dať tak ľahko. Pokúsili sa opäť prevziať kontrolu nad strojom, no napokon sa zrútili do neobývanej oblasti v Pensylvánii. V našom článku sa pozrieme bližšie na ich hrdinstvo, bez ktorého by zahynulo ešte oveľa viac ľudí. Informuje o ňom britský portál The Guardian.

Mierili na Washington D.C.

Lietadlo opustilo letisko v čase 8:42. Už o štyri minúty narazilo prvé lietadlo (let č. 11) do budovy Svetového obchodného centra. O štvrťhodinu došlo k ďalšiemu nárazu. Približne v čase 9:28 sa lietadlo letu číslo 93 z Newarku do San Francisca dostalo do rúk teroristov z Al-Káidy, militantnej islamskej organizácie. Dobodali pilota a letušku a cestujúcim oznámili, že na palube lietadla je bomba. Všetci pasažieri boli zahnaní do zadnej časti lietadla, kde potajme zavolali svojim blízkym, aby zistili, čo sa deje.

Na snímke lietadlo N591UA spred troch dní od únosu. Foto: Wikimedia CC

Postupne sa podozvedali, že lietadlá zasiahli „Dvojičky“ v New York City a západné krídlo budovy Ministerstva obrany Spojených štátov amerických (Pentagón). Vtedy sa rozhodli konať. Vzbura sa začala o 9:57, jeden z pasažierov vytočil číslo núdzové číslo 911, aby informoval, že lietadlo letu č. 93 bolo taktiež unesené.

Pri náraze do Pentagónu zomrelo 189 ľudí. Foto: TASR/AP

Teroristi, ktorí medzičasom nasmerovali lietadlo na hlavné mesto Spojených štátov amerických, sa pokúsili o potlačenie vzbury bezohľadným pilotovaním lietadla.

Trasa uneseného lietadla na mape USA. Foto: Wikimedia CC

Vzbura bola úspešná

Vyšetrovanie za pomoci čiernej skrinky odhalilo niekoľko výkrikov a zvukov búchania a rozbíjania tanierov a skla. Predpokladá sa, že išlo o cestujúcich, ktorí sa pokúšali o vlámanie do kokpitu. Pred zamknutými dverami stál islamský únosca, ktorého napadli. Bol zneškodnený. Potom sa ozval Ziad Jarrah, útočník pilotujúci lietadlo: „Tak čo? Dokončíme to?“ Jeho spoločník mu na to odpovedal: „Nie. Ešte nie. Až keď prídu, vtedy to dokončíme.“

Pilot opäť začal „mávať“ s lietadlom. Vtom sa spoza zamknutých dverí ozval výkrik jedného z pasažierov: „Posuňme to!“ Myslel tým vozík s jedlom, použili ho ako baranidlo. „Už to [lietadlo] môžem položiť?“ „Áno!“ Pasažieri sa dobýjali do kokpitu, kričiac: „Zdvihnite to!“ Jeden z únoscov ešte niekoľko ráz skríkol, aby komplic lietadlo „položil“, a potom spolu začali opakovať takbír (Alláhu akbar). V posledných sekundách sa ešte strhla bitka o riadiacu páku, no to bolo všetko.

Miestom dopadu lietadla bolo pole 120 kilometrov južne od Pittsburghu. Foto: Wikimedia CC

Oficiálnym znením vyšetrovania je, že pasažierom sa napokon podarilo vlámať do kokpitu, dokonca s únoscami zvádzali boj, no ten skončil neúspešne. Pri páde lietadla letu č. 93 zahynulo všetkých štyridsaťštyri ľudí na palube (tridsaťtri cestujúcich, sedem členov posádky a štyria teroristi).

Spravodlivosť si našla útočníkov

Americká prokuratúra stanovila termín súdneho procesu s údajným hlavným strojcom rozsiahlych teroristických útokov na USA z 11. septembra 2001 Chálidom Šajchom Muhammadom. Spolu s ďalšími štyrmi mužmi ho budú súdiť na vojenskom súde na základni Guantánamo 11. januára 2021.

Na archívnej snímke z 1. marca 2003 je údajný hlavný organizátor útokov v USA Chálid Šajch Muhammad krátko po jeho zatknutí počas americkej razie v Pakistane. Foto: TASR/AP

Pätica mužov je obžalovaných z vojnových zločinov vrátane terorizmu a zavraždenia takmer tritisíc ľudí. Pôjde o prvé osoby súdené v súvislosti so zničujúcimi útokmi, ku ktorým došlo pred takmer dvadsiatimi rokmi v New Yorku, Washingtone a Pensylvánii. V prípade usvedčenia hrozí všetkým trest smrti.