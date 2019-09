Dominika Pacigová

Dnes o 12:49 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Malí kamaráti dojali celý internet. Dokazujú, že deti nás majú veľa čo učiť

Otec Maxwella publikoval nádherné video na sociálnej sieti, ktoré poukazuje na skutočné hodnoty.

NEW YORK 10. septembra - V dnešnej dobe nie je umenie mať desiatky priateľov. Dôležité je nájsť si jedného skutočného kamaráta, ktorý bude pri nás stáť nielen v dobrom, ale aj v zlom. Video, ktoré publikoval Maxwellov otec, poukazuje na pravé a nevinné priateľstvo, ktoré je v dnešnej uponáhľanej dobe nesmierne dôležité.

Nefalšované priateľstvo

Obaja chlapci navštevujú hudobnú triedu a milujú tanec. Niet divu, že sú skvelými tanečníkmi. Aj keď sa poznajú iba rok, ich priateľstvo je nerozdeliteľné. „Keď sú od seba, vždy sa pýtajú jeden na druhého,“ povedal pre ABC News Maxwellov otec Michael Cisneros.

Dvaja malí chlapci dojali tisícky ľudí z celého sveta. „Na tento okamih by som sa mohla pozerať celý deň,“ napísala na sociálnej sieti Lynette Blackwell. „To je na nezaplatenie. My, dospelí, by sme sa mali za seba hanbiť,“ pridala sa Lucy Braxton. „Nádherné. Kiežby všetci boli takí,“ dodala Mimie Gombele.