Skvelý výsledok! Slovenskí futbalisti v kvalifikácii na Euro 2020 zvíťazili v Maďarsku

Budapešť 9. septembra (TASR) - Skóre duelu otvoril v 41. minúte Róbert Mak, po prestávke vyrovnal z priameho kopu Dominik Szoboszlai. O triumfe Slovenska napokon rozhodol v 56. minúte Róbert Boženík. Zverencom Pavla Hapala patrí v priebežnej tabuľke 2. miesto za vedúcim Chorvátskom, ktoré má o bod viac. Slováci už Maďarov zdolali v marci 2:0 v Trnave.

Najbližšie sa Slováci predstavia v kvalifikácii 10. októbra, na štadióne Antona Malatinského v Trnave privítajú Wales. V tomto stretnutí bude chýbať obranca Denis Vavro, ktorý na štadióne Groupama v Budapešti inkasoval tretiu žltú kartu.

Slováci začali dobre, v úvodných sekundách mali loptu na kopačkách, prvú strelu v zápase zrazil Kuckovi Orban. Domáci odpovedali po akcii Szoboszlaia, ktorého však odzbrojil Vavro. Vzápätí sa do dobrej palebnej pozície dostal Kleinheisler, ale jeho strela bola slabá a Dúbravka ju ľahko skrotil. Vážnejší súboj Szoboszlai - Dúbravka prišiel v 15. minúte, maďarský útočník strieľal presne, ale opäť nie razantne. Domáci v postupne preberali aktivitu, najmä v strede poľa presnejšie kombinovali a vyhrávali osobné súboje. Slovenský brankár musel opäť zasahovať v 22. minúte po bombe Szalaia.

Územná prevaha domácich potom čoraz viac slabla, Hapalovi zverenci sa dostávali častejšie k lopte a zlepšenú fázu zápasu korunovali v 41. minúte. Hamšík poslal center do šestnástky, odrazenú loptu poslal do siete Mak - 0:1. Situácia však zaváňala ofsajdom Boženíka. V závere polčasu mal ešte sľubnú príležitosť Hamšík z priameho kopu, ale ľavačkou ponad múr minul.

Po prestávke podnikli prvú útočnú akciu Slováci, no v 50. minúte mali maďarskí futbalisti možnosť priameho kopu a Dominik Szoboszlai z 18 metrov nezadržateľne prekonal Dúbravku - 1:1. Hapalovými zverencami to však neotriaslo a už o šesť minút neskôr išli opäť do vedenia. Lobotka si vymenil loptu s Kuckom, následne ju poslal na Róberta Boženíka a ten ju poslal za Gulácsiho chrbát.

Šancu na vyrovnanie mal Szalai, ale Dúbravka bol po jeho pokuse na správnom mieste. V 63. minúte zahrali Slováci signál po priamom kope Kucku, čo prekvapilo obrancu Orbana. K lopte sa načahoval Boženík, no vzápätí sa dostala k Makovi, strelec prvého gólu Slovákov však poloodkrytú bránku netrafil. V týchto fázach zápas gradoval, Maďari otvorili hru, dva nebezpečné pokusy Dzsudzsáka zostali nevyužité. V 77. minúte pripravil tréner Hapal prvé striedanie, Boženíka nahradil Ďuriš.

V 84. minúte mohol o triumfe Slovenska definitívne rozhodnúť Hamšík, ale strelu ľavačkou mu Gulácsi vykryl. Domáci mali v závere ešte jednu šancu, ale Slováci nebezpečenstvo odvrátili a následne si vychutnali tretí triumf v prebiehajúcej kvalifikácii.

Hlasy po zápase /zdroj: RTVS/

Róbert Boženík, útočník SR: „Dal som víťazný gól, ale nie je to len o mne. Celý tím pracoval deväťdesiat minút ako jeden stroj. Je to úžasné. Pred gólom som sa sústredil hlavne na to, aby som loptu dobre prebral. Potom mi už stačilo len obstreliť brankára. Chcel by som tento gól venovať otcovi, ktorý je v nemocnici."

Marek Hamšík, kapitán SR: „Bol to tímový výkon, nechali sme na ihrisku všetko. Boženík dal gól ako pravý útočník, bude ho to niečo stáť. Chceli sme sa vyhnúť rýchlemu gólu po prestávke. Nepodarilo sa, no dokázali sme rýchlo zareagovať. V skupine je to pekne zamotané. Zápas doma s Walesom bude veľmi dôležitý."

Róbert Mak, stredopoliar SR: „Išli sme do zápasu s tým, že nemáme čo stratiť. Vyšiel nám perfektne. Dnes mužstvo odovzdalo na ihrisko všetko. Pri góle som bol skrátka na správnom mieste. Mohol som dať ešte poistku, ale vtedy som ani nečakal, že sa lopta môže odraziť ku mne a prestrelil som. Na atmosféru sme boli pripravení, vieme akí sú maďarskí fanúšikovia. Sme naspäť v boji o postup, tešíme sa z toho."

Pavel Hapal, tréner SR: „Som hlavne rád, že sme sa rehabilitovali po dueli s Chorvátmi, ktorý nám nevyšiel. Bol to dnes z našaej strany vynikajúci zápas, pre víťazstvo sme urobili maximum. Kľúčové bolo, že sme úspešne napádali vysoko v poli. Vyhrávali sme súboje a vypracovali sme si aj ďalšie šance. Denis Vavro dostal hlúpu kartu, je to ešte mladý hráč. Dúfame, že ďalší zápas zvládneme aj bez neho. Rozhodovať sa bude určite až v posledných zápasoch. Azerbajdžan dokázal zobrať body najväčšiemu favoritovi skupiny a ukázalo sa, že futbal nemá logiku."