Košičania vysadia 300-tisíc stromov. Chcú zlepšiť klímu v meste

Dokopy 300 000 stromov by malo v najbližších rokoch pribudnúť v Košiciach a ich blízkom okolí. Informovali o tom zástupcovia Dobrovoľníckeho centra Košíc (DCK) na pondelkovom brífingu.

Košice 9. septembra (TASR) – Ako uviedli, verejnosť môže v rámci pilotného projektu Sadíme Strom života požiadať o výsadbu na svojom pozemku. Cieľom je zlepšiť klímu v meste a ochladiť ho v čase horúčav. Počas jesene plánujú vysadiť prvých 5000 stromčekov.

„V prvej fáze sme sa v rámci Košickej dobrovoľníckej jesene zamerali na širokú verejnosť. Pevne veríme, že sa nám budú ozývať súkromníci, fyzické osoby aj firmy - niektorí sa už ozývajú. Spolupracujeme aj s mestskými časťami (MČ)", povedal riaditeľ DCK Martin Ištvan s tým, že prvá takáto dobrovoľnícka aktivita je naplánovaná na 21. septembra na Sídlisku Nad Jazerom.

Medzi vytypované lokality patrí aj Sídlisko Ťahanovce, DCK doposiaľ oslovilo i košické MČ Dargovských hrdinov, KVP a Staré Mesto. Ako Ištvan pripomenul, záujem o sadenice prejavili aj materské a základné školy a stromy môžu tiež pribudnúť v záhradách pri rodinných domoch. Potenciál vidí práve v súkromnom sektore medzi individuálnymi žiadateľmi.

"Vysadením 300 000 stromov v Košiciach by sme vedeli znížiť teplotu v meste počas letných horúčav aspoň o dva až tri stupne Celzia. Čistí to vzduch aj vodu a znižuje sa mestský tepelný ostrov, čiže pre mestskú klímu by to bolo veľmi prospešné," povedala odborná garantka občianskeho združenia MVO Ľudia a voda Dana Kravčíková.

Projekt je rozvrhnutý na niekoľko rokov, výsadba sa bude realizovať na voľných plochách. DCK sa v tejto oblasti plánuje radiť aj s odborníkmi. O aký druh stromu pôjde, rozhodnú po analýze pôdy a konzultácii s majiteľom pozemku.

„Väčšinou chceme ihličnany, lebo sú menej náročné na údržbu a starostlivosť. Aj v zime bude na ne krajší pohľad, keďže sú zelené po celý rok. Samozrejme, sadiť budeme aj listnaté stromy. Skladba bude podľa toho, aká je konkrétna parcela," spresnil hlavný koordinátor projektu Peter Džubera.

Financovanie výsadby je podľa jeho slov zabezpečené z prostriedkov súkromného darcu, ktorý DCK oslovil s myšlienkou "strom za každého Košičana", respektíve vysadiť 300 000 stromov.

„Veľmi radi privítame aj ostatných ľudí, ktorí chcú a môžu prispieť na tento projekt, aby sme sa k tomu číslu postupne dostávali," dodal. DCK zároveň vyzvalo ostatné mestá, aby sa pokúsili o podobný projekt.

Okrem projektu Sadíme Strom života plánuje DCK počas pravidelnej Košickej dobrovoľníckej jesene budovať aj dažďové záhrady či revitalizovať materské školy.