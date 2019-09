Klaudia Fiolová

Dnes o 20:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hubárska sezóna je tu: Jedovatých hríbov sa už báť nemusíte, takto ich ľahko rozoznáte

Ak obľubujete huby a ich zber, máme pre vás tip, ako mať istotu v tom, že to, čo nazbierate, je naozaj jedlé.

Aplikácia, ktorá pomôže rozpoznať huby v lese — Foto: TASR/Aplikácia Na huby

BRATISLAVA 9. septembra- Hubárom sa práve začína očakávaná sezóna. Zber húb patrí medzi obľúbené činnosti Slovákov, ale musia si dávať pozor, akú hubu si vezmú do košíka. Na území Slovenska sa vyskytuje zhruba 4000 druhov vyšších húb, medzi ktoré patria aj jedlé huby. Nesmieme zabudnúť ani na tie jedovaté, ktoré sa dajú veľmi ľahko pomýliť práve s tými jedlými. Nie každý má toľko vedomostí o hubárčení, aby sa mohol vybrať bez atlasa do lesa. Česká firma vyvinula aplikáciu, vďaka ktorej sa už nikto vo svete húb nestratí.

Aplikácia, ktorá rozpoznáva huby

Vďaka aplikácii Na huby by sa vám už nemalo stať, že si namiesto známych hríbov omylom prinesiete kôpku tých toxických. Každý rok sa lekári stretávajú s prípadmi, kedy došlo k otrave jedovatými hubami. Ak nechcete riskovať otravu, nemali by ste sa zakaždým spoliehať len na svoje skúsenosti či intuíciu. Šikovní českí mladíci vymysleli praktickú aplikáciu, ktorá sa môže stať najväčším pomocníkom všetkých hubárov a to najmä tých menej skúsených.

Aplikácia na huby obsahuje podrobný atlas viac ako 200 najbežnejších druhov húb s podrobnými popismi a kvalitnými fotografiami. K dispozícii je tiež kľúč na identifikáciu druhov húb podľa viditeľných znakov. Najväčšia špecialita je experimentálna funkcia pre optické rozpoznávanie húb pomocou neurónovej siete. Stačí ak užívatelia namieria objektív fotoaparátu na daný hríb a odošlú ju do systému. Ten následne vyhodnotí či ide o jedlý, nejedlý alebo jedovatý hríb. Aplikácia je dostupná zadarmo, jedine na Google Play.