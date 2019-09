TASR

Prievidzskí chirurgovia úspešne operovali pacienta s rakovinou konečníka

Lekári z Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach koncom augusta úspešne operovali pacienta s rakovinou konečníka.

Bojnice 9. septembra (TASR) - Dva chirurgické tímy využili málo invazívnu metódu, vďaka ktorej muž nebude musieť žiť s trvalým vývodom. Chirurgický zákrok vykonali v nemocnici Bojniciach ako v jednom z prvých zdravotníckych zariadení regionálneho typu na Slovensku.

"„Išlo o pacienta, ktorý mal zhubný nádor v spodnej oblasti konečníka, čo by pred pár rokmi skončilo po absolvovaní všetkých vyšetrovacích metód a liečbe amputáciou konečníka a trvalým vývodom cez brušnú stenu, a musel by sa s tým zmieriť," načrtol v pondelok primár bojnickej chirurgie Roman Velický.

Liečba sa podľa neho momentálne, našťastie, vyvíja tak, aby mal človek čo najväčší benefit z pooperačnej liečby, mohol žiť plnohodnotným životom a nemal vývod. Navyše, aby radikalita zostala zachovaná tak, aby ho lekári neohrozili možnou recidívou a progresiou ochorenia.

„Samotná liečba onkologického ochorenia nespočíva len v odstránení nádoru a čreva, ale celého lymfatického tkaniva, ktoré je okolo. A to sa za bežných okolností dá len radikálne a nie vždy bol prístup laparoskopicky cez brušnú stenu, ktorý sme vykonávali doposiaľ, dostačujúci. Keďže existujú aj iné prístupy, a to dostať sa do tkaniva cez konečník, využili sme aj túto možnosť a pomocou tejto metódy sme odstránili celý konečník s celým tkanivom bez toho, aby mal pacient trvalý vývod," priblížil.

Pacienta operovali dva tímy súčasne, jeden postupoval laparoskopicky cez brušnú dutinu a druhý so zapožičaným laparoskopom cez konečník. Chirurgovia využili pri operácii i špeciálny port, zariadenie, ktoré zabezpečilo, aby im nerosilo optiku. Pacient, naďalej hospitalizovaný na chirurgii v Bojniciach, má zatiaľ protektívny vývod, ktorý mu bude slúžiť do doby, kým sa mu črevná spojka vyhojí.

Pacient Ján podľa svojich slov verí, že mu operácia uľahčí život, pre zákrok v bojnickej nemocnici sa nerozhodol náhodou. „Urobil som si prieskum všetkých nemocníc okolo v rámci Trenčianskeho kraja a myslím si, že táto v mojom hodnotení vyšla ako najlepšia," poznamenal.

Bojnickí chirurgovia si operačný zákrok naštudovali a natrénovali, boli i na školení v zahraničí. Chirurgický zákrok bude pravdepodobne nad rámec prospektívneho rozpočtu nemocnice. Na pomery NsP Prievidza je podľa primára bojnickej chirurgie unikátny a jedinečný, pričom obdobným spôsobom operujú pacientov na Slovensku v univerzitných nemocniciach.