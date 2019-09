TASR

Na Záhradníckej ulici v Bratislave vyznačia jazdný pruh pre MHD a cyklistov

V Bratislave na Záhradníckej ulici pribudne nový jazdný pruh pre MHD a cyklistov.

Ilustračný obrázok — Foto: TASR/Erik Mader

Bratislava 9. septembra (TASR) – S jeho vyznačením začne magistrát v noci na utorok (10.9.), a to v pravom jazdnom pruhu ulice v úseku Odborárske námestie – Karadžičova v smere do Ružinova. Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti.

„Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie plynovodov na tomto úseku v smere do centra bude v tejto fáze zriadený vyhradený jazdný pruh len v smere do Ružinova," spresnilo mesto. Po ukončení rekonštrukcie bude projekt dokončený vyznačením vyhradeného jazdného pruhu aj v opačnom smere do centra.

Vyhradené jazdné pruhy pre MHD a cyklistov na Záhradníckej ulici majú podľa magistrátu znížiť časové straty trolejbusových liniek 202, 207 a 212. Priemerný interval liniek MHD v úseku počas školského roka v rannej špičke je približne dve minúty 20 sekúnd a v poobednej špičke tri minúty. "Navrhnuté riešenie zároveň umožní jazdu cyklistov pri pravom okraji vozovky, ktorá je bezpečnejšia ako v ľavom pruhu," podotkol magistrát.