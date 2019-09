TASR

Nadal sa po triumfe na US Open neubránil slzám: Každý titul môže byť môj posledný

Mimoriadne emotívne prežíval zisk svojho 19. grandslamového titulu španielsky tenista Rafael Nadal.

Dojatý Rafael Nadal — Foto: TASR/AP

New York 9. septembra (TASR) - Pri čakaní na lavičke na trofej po víťaznom finále na US Open sa neubránil slzám, keď organizátori spustili na obrej obrazovke zostrih pripomínajúci jeho predchádzajúce triumfy a fanúšikovia skandovali jeho meno.

Tridsaťtriročný tenista priznal, že už má svoj vek a každé takéto víťazstvo môže byť jeho posledné. „Som starý," vravel s úsmevom "Rafa", ktorý zvládol takmer päťhodinovú päťsetovú drámu s Rusom Daniilom Medvedevom a štvrtýkrát v kariére zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza US Open.

„Keď si premietnem v hlave všetky veci, ktorými som si prešiel a stále som sa po nich dokázal vrátiť na vrchol, musím povedať, že prežívam niečo výnimočné. Prešiel som si náročnými skúškami, najmä po fyzickej stránke. Ak máte fyzické problémy, psychicky to znášate ešte ťažšie. Preto som si počas kariéry nikdy nebol istý, či práve dosiahnuté víťazstvo už nebude moje posledné. Vždy som hral tak, že to je možno moja posledná šanca. Preto som si každý víťazný moment vážil. Preto keď premietnu video so všetkými úspechmi, ktoré som dosiahol, to spolu s celou tou vyčerpanosťou a obrovským šťastím z triumfu spustí u mňa príval emócií. Je ťažké sa ubrániť slzám," citoval ho denník El Mundo.

Na Federera stráca už iba jeden titul

Nadal sa predstavil vo svojom piatom finále v New Yorku, predtým sa z víťazstva tešil v rokoch 2010, 2013 a 2017. Okrem toho vlastní aj 12 titulov z Roland Garros, dva z Wimbledonu a jeden z Australian Open. S 19 grandslamovými titulmi už iba o jeden zaostáva za aktuálnym rekordérom Rogerom Federerom. Nadal však zdôraznil, že hnanie sa za rekordmi nie je niečím, čím by si nechal rušiť spánok.

„Vždy som hovoril, že by som sa rád stal hráčom, ktorý dosiahne najviac titulov, no keď trénujem a hrám, nikdy na to nemyslím. Trénujem, lebo milujem tento šport. Tenis je viac než len grandslamové úspechy. Hrám, lebo mi to prináša radosť. Aj toto víťazstvo ma naplnilo radosťou a urobilo šťastným. Som poctený, že som mohol byť súčasťou tejto finálovej bitky," povedal rodák z Mallorky.

Z Flushing Meadows si odnáša prémiu 3,85 milióna amerických dolárov. V priebehu turnaja stratil spolu iba tri sety - okrem dvoch finálových ešte jeden v osemfinále s Chorvátom Marinom Čiličom. Vzájomnú bilanciu s o desať rokov mladším Medvedevom upravil na 2:0, v auguste ho zdolal aj vo finále Montreal Masters. Finálový zápas trval 4:49 h, Nadal premenil 6 z 21 brejkbalov, jeho súper mal bilanciu 5/15. Vo víťazných úderoch dominoval Medvedev 75:62, na esá 14:5, urobil ale aj viac nevynútených chýb ako Nadal (57:46).