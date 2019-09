Klaudia Fiolová

Margarétka ohúrila obávaného porotcu Slávika. Keď ju počul spievať, musel ju poslať rovno do finále

Margaréta sa narodila so zlatom v hrdle.

Margaréta ohúrila svojim spevom nie len porotu, ale aj divákov — Foto: TV JOJ

BRATISLAVA 9. septembra - Talentované dievča z Čachtíc vyrazilo svojím vystúpením porote dych. Keď začala spievať každému okamžite nabehli zimomriavky a neverili vlastným očiam. Jej skvelý výkon ocenil Jaro Slávik zlatým bzučiakom. Šou Česko Slovensko má talent je plná skvelých akrobatov, tanečníkov a spevákov. Niektoré čísla porote a divákom vyrazia dych, no nájdu sa aj umelci, ktorí za svoj výkon získajú ocenenie Zlatého Patroviča.

Včera sa na pódium postavila aj mladá speváčka Margaréta Ondrejková, ktorá mala obrovskú trému, no keď začala spievať všetkým okamžite nabehli zimomriavky. Nečudo, že jej vystúpenie uchvátilo porotu natoľko, že Jaro Slávik stlačil zlatý bzučiak a posunul Margarétu do finále šou Česko Slovensko má talent. ,,Plakala som, lebo to bolo krásne a neočakávané. Bolo to pre mňa prekvapenie, že zlatý buzzer stlačil Jaro Slávik. Bola som nesmierne šťastná a je to super pocit," informuje o pocitoch dievčaťa TV JOJ.