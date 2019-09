TASR

Leclerc druhýkrát po sebe víťazom. Po Belgicku triumfoval aj na Veľkej cene Talianska

Pre Leclerca ide o druhé víťazstvo po sebe, pred týždňom ovládol aj VC Belgicka.

Leclerc (vľavo) oslavuje s Lewisom Hemiltonom (skončil tretí) svoje víťazstvo na VC Talianska.

Monza 8. septembra (TASR) - Monačan Charles Leclerc triumfoval na Veľkej cene Talianska, ktorá bola 14. podujatím seriálu MS F1. S minimálnou stratou finišoval Fín Valtteri Bottas na Mercedese na druhom mieste, tretí prišiel do cieľa Bottasov tímový kolega Brit Lewis Hamilton, ktorý naďalej ostáva na čele priebežného poradia.

Pre Leclerca ide o druhé víťazstvo po sebe, pred týždňom ovládol aj VC Belgicka. Taliansky tím Ferrari triumfoval na domácej Veľkej cene v Taliansku prvýkrát od roku 2010, keď sa v jeho farbách tešil z prvenstva Fernando Alonso. Ďalšie preteky F1 sú na programe 22. septembra v Singapure.

Víťaz kvalifikácie Leclerc si v úvode napriek rýchlemu štartu Hamiltona postrážil prvú priečku. Štart nevyšiel Verstappenovi, ktorý po menšej kolízii musel ísť na opravu predného krídla do boxov. V 7. kole Vettel nezvládol jednu zo zákrut, dostal sa mimo trate a po návrate vytlačil Gaslyho. Nemec následne dostal trest "10 sekúnd stop and go." Vettel sa hlboko prepadol a jeho tímový kolega Leclerc musel na prvom mieste dlho čeliť atakom Hamiltona.

V 24. kole Brit zaútočil na Leclerca, ten ho však vytlačil z trate a dostal napomenutie. V 36. kole vedúci pretekár nezvládol jednu šikanu, no stihol sa vrátiť pred Hamiltonom. Výborné preteky jazdili Ricciardo a Hülkenberg, ich Renaulty sa držali v závese za trojicou Leclerc, Hamilton, Bottas. V 42. kole Hamilton prepustil druhú priečku rýchlemu Bottasovi, ktorý nahradil tímového kolegu v naháňačke Leclerca. Leclerc si však udržal dostatočný náskok na to, aby Bottasovi neumožnil použiť systém DRS a pre Ferrari domácom podujatí vybojoval cenné víťazstvo. Jeho tímový kolega Vettel finišoval na 14. pozícii.