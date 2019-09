TASR

Dnes o 13:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní Grécky premiér Mitsotakis chce znížiť dane a podporiť rast ekonomiky

Prisľúbil tiež reformy, ktorými chce presvedčiť veriteľov, aby od roku 2021 zmiernili dohodnutý fiškálny cieľ.

Nový grécky premiér Kyriakos Mitsotakis reční na pôde gréckeho parlamentu 19. júla 2019. — Foto: TASR/AP

Solún/Atény 8. septembra (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis plánuje v roku 2020 znížiť dane jednotlivcom aj firmám po desaťročí dlhovej krízy a úsporných opatrení. Prisľúbil tiež reformy, ktorými chce presvedčiť veriteľov, aby od roku 2021 zmiernili dohodnutý fiškálny cieľ.

Mitsotakis uviedol, že v roku 2019 a 2020 by primárny rozpočtový prebytok, do ktorého sa nezapočítavajú náklady na obsluhu dlhu, mal dosiahnuť 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je cieľ dohodnutý s európskymi veriteľmi. Premiér však dúfa, že zahraniční veritelia budú súhlasiť so znížením primárneho prebytku približne na 2 % HDP v roku 2021, ak si Atény v ich očiach získajú dostatočnú dôveryhodnosť implementáciou reforiem, ktorých cieľom je napríklad modernizácia a zefektívnenie verejného sektora a obmedzenie byrokracie.

"Grécko už nie je čiernou ovcou Európy," povedal Mitsotakis na veľtrhu v Solúni. "Je to sebavedomá krajina. Odvážne reformy nám zabezpečia vysokú dôveryhodnosť."

V roku 2020 sa firemná daň zníži na 24 % z aktuálnych 28 % a zdanenie dividend klesne o polovicu na 5 %, uviedol Mitsotakis. Dodal, že nezdaniteľná položka príjmu sa nezmení, ale prisľúbil zníženie daňovej sadzby na príjem do 10.000 eur na 9 % z 22 %.

Premiér tiež povedal, že dôchodcovia dostanú na konci roka 2020 ročný bonus a že v strednodobom horizonte zníži odvody živnostníkom. Od 1. júla 2020 do roku 2023 vláda postupne zníži sociálne odvody o 5 percentuálnych bodov zamestnancom na plný úväzok. Vláda chce tiež podporiť realitný sektor, ktorý je životne dôležitý pre grécku ekonomiku.

Mitsotakisovej vláde by prípadná dohoda s veriteľmi o zmiernení fiškálneho cieľa dala priestor na zníženie daní a zvýšenie verejných výdavkov na podporu rastu ekonomiky. Grécko v posledných rokoch prekračovalo svoje fiškálne ciele. Európski veritelia v tomto roku počítajú s nárastom gréckej ekonomiky o 2,2 %.