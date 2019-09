TASR

Dnes o 13:04 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mladučká víťazka US Open po sezóne snov: Na takýto pocit sa veľmi ľahko zvyká

Má len 19 rokov a už zažíva prelomový rok vo svojej kariére.

Kanadská tenistka Bianca Andreescuová bozkáva trofej po jej výhre nad Američankou Serenou Williamsovou vo finále grandslamového tenisového turnaja US Open v New Yorku 7. septembra 2019. — Foto: TASR/AP

New York 8. septembra (TASR) - Kanadská tenistka a čerstvá víťazka US Open Bianca Andreescuová zažíva prelomový rok vo svojej kariére. Vlani o tomto čase nepatrila ani do prvej dvestovky rebríčka WTA a po vypadnutí v kvalifikácii sa ani nepredstavila v hlavnej súťaži US Open. Sobotňajšie víťazstvo 6:3, 7:5 vo finále nad Američankou Serenou Williamsovou ju v pondelok katapultuje na piatu priečku celkového poradia.

Dcéra rumunských rodičov na seba prvýkrát upozornila v marci tohto roka, keď po finálovom triumfe nad trojnásobnou grandslamovou šampiónkou Angelique Kerberovou zdvihla nad hlavu trofej pre víťazku turnaja v Indian Wells. Ďalším míľnikom bol augustový turnaj na domácej pôde. V Toronte dokráčala až do finále, kde prvýkrát vyzvala Serenu Williamsovú. Tá pre problémy s chrbtom skrečovala zápas v prvom sete za stavu 3:1 pre Kanaďanku, ktorá sa tak stala prvou domácou víťazkou za posledných 50 rokov.

anadská tenistka Bianca Andreescuová (vľavo) sa objíma s Američankou Serenou Williamsovou po jej výhre vo finále grandslamového tenisového turnaja US Open v New Yorku 7. septembra 2019. Foto: TASR/AP

Keď Andreescuová koncom toho istého mesiaca vstupovala na kurty vo Flushing Meadows, nepoznala pocit prehry od marca. Premožiteľku napokon nenašla ani v New Yorku. Trofej z podujatia veľkej štvorky získala už pri svojej štvrtej účasti v hlavnej súťaži a premiérovej na US Open. Takýto kúsok sa naposledy podaril Američanke Monice Selešovej na Roland Garros v roku 1990. Triumf ju teší o to viac, že vo finále zdolala svoj veľký vzor - 37-ročnú Serenu Williamsovú.

„Som si istá, že nie som jediná osoba, ktorá k nej vzhliada. Je to skutočná šampiónka a vždy som chcela byť ako ona. Kto vie, možno raz budem dokonca lepšia. Môj štýl hry je odlišný od väčšiny hráčok na okruhu WTA, čo považujem za svoju výhodu. Chcem sa stále zlepšovať a spraviť si v tejto branži meno," povedala Andreescuová.

Za víťazstvo v New Yorku zinkasovala len 19-ročná tínedžerka prémiu 3,85 mil. dolárov. „Nikdy som nepremýšľala nad slávou. Mojím hlavným cieľom je získať čo najviac grandslamových titulov a stať sa svetovou jednotkou. Nebudem sa však sťažovať. Bola to bláznivá jazda a na takýto pocit sa veľmi ľahko zvyká," citovala agentúra AP Kanaďanku, ktorej tohtosezónna bilancia je úchvatná - 45 víťazstiev a iba štyri prehry.