Vodný slalom-SP: Semifinále nevyšlo ani kajakárom, Slováci nepostúpili

DO finálne nepostúpili slovenské reprezentantky vo vodnom slalome a ani kajakári.

Na snímke Soňa Stanovská v K1 žien počas nominačných pretekov majstrovstiev Slovenskej republiky v Čunove 5. mája 2019. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 8. septembra (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome Soňa Stanovská ani Monika Škáchová nepostúpili v záverečnom 5. kole Svetového pohára do finále C1.

Bližšie k elitnej desiatke bola v nedeľu v pražskej Troji Stanovská, ktorá skončila na 13. mieste. V kanáli spravila dva "ťuky" a za finále zaostala o 2,59 sekundy. Na víťazku Kimberley Woodsovú z Veľkej Británie mala manko 9,83 s.

"Na štarte som bola dosť vyklepaná, triasli sa mi ruky a búšilo mi srdce. Napokon som to však zvládla, povedala by som, že to bola moja najlepšia jazda tento rok. Spravila som dva hlúpe ťuky, bez nich by to bolo finále. Vyrovnala sa tým aj kvalifikácia na OH, keďže Ema (Luknárová pozn.) nepostúpila, teraz máme všetky po jedných nevydarených pretekoch a sme na tom rovnako," povedala Stanovská.

Škáchová síce predviedla čistú jazdu, ale na úkor rýchlosti a klasifikovali ju na 22. priečke o 13,21 sekundy za Woodsovou. "Tie ťažšie úseky som prešla v poriadku a pokazila som náročnejšie pasáže. Je to škoda, snažila som sa to rozbehnúť, ale nevyšlo to. Teraz si trochu oddýchnem a dúfam, že na MS to bude lepšie. Teším sa tam, pretože v Seu to mám rada a pôjde o miestenky na OH," uviedla Škáchová.

V nedeľu sa nedarilo ani kajakárom. Pred bránami finále zostali Jakub Grigar i Andrej Málek. Lepšie dopadol Grigar, ktorý však nenadviazal na víťazstvo v rozjazde a v semifinále obsadil 13. miesto. S dvoma trestnými sekundami zaostal za postupovou desiatou pozíciou o 18 stotín.

Málek si vyslúžil až tri penalizácie a obsadil 32. miesto. Z prvého miesta postúpil Talian Giovanni de Gennero.

V Troji Slováci bojujú o nomináciu na budúcoročnú olympiádu v Tokiu. Interná kvalifikácia odštartovala minulý týždeň v nemeckom Makkleebergu a bude pokračovať na septembrových MS v Španielsku a európskom šampionáte 2020 v Londýne. V každej kategórii bojuje o účasť na OH trojica pretekárov. Ak nastane situácia, že niektorý z tria dosiahne matematicky nedostihnuteľný náskok už po troch pretekoch, nominačný boj sa uzavrie už po svetovom šampionáte. V opačnom prípade nominácia pokračuje a rozhodne sa až na ME v Londýne 2020.

Za každé umiestnenie si športovec pripíše dopredu stanovený počet bodov, do konečného poradia sa zarátavajú tri najlepšie výsledky. Najvyšší bodový zisk znamená účasť pod piatimi kruhmi, druhý pozíciu náhradníka.