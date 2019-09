TASR

Dnes o 11:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bratislava naďalej pripravuje súťaž na prevádzkovateľa verejného osvetlenia

Hlavné mesto zabezpečuje verejné osvetlenie v Bratislave aj po 1. januári 2019 prostredníctvom zmluvy s firmou Siemens, ktorá bola uzatvorená koncom roka 2017 bez súťaže, priamym rokovacím konaním. K tomuto kontraktu mal však výhrady Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), podľa ktorého je zabezpečenie osvetlenia v hlavnom meste v rozpore so zákonom.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 8. septembra (TASR) – Mesto Bratislava pod vedením primátora Matúša Valla v decembri minulého roka deklarovalo, že chce čím skôr vypísať novú a transparentnú súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia. V súčasnosti magistrát pre TASR uviedol, že verejné obstarávanie je vo fáze prípravy, lebo ide o nesmierne komplikovaný tender.

"Obstarávanie chceme urobiť čo najlepšie a nie tak, ako bolo robené naposledy za predchádzajúceho vedenia. Presný harmonogram zatiaľ nemáme. Momentálne analyzujeme zhruba 700 otázok, ktoré prišli k naposledy vyhlásenému verejnému obstarávaniu, aby sme sa z nich poučili a neopakovali chyby," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Hlavné mesto deklaruje, že chce spraviť kvalitné verejné obstarávanie, do ktorého sa bude môcť prihlásiť každý.

Hlavné mesto zabezpečuje verejné osvetlenie v Bratislave aj po 1. januári 2019 prostredníctvom zmluvy s firmou Siemens, ktorá bola uzatvorená koncom roka 2017 bez súťaže, priamym rokovacím konaním. K tomuto kontraktu mal však výhrady Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), podľa ktorého je zabezpečenie osvetlenia v hlavnom meste v rozpore so zákonom. Sporný bol tiež postup mesta z konca roka 2016, keď priamym rokovaním uzatvorilo zmluvu na správu verejného osvetlenia so Siemensom na obdobie jedného roka s možnosťou opcie na ďalších 12 mesiacov. Mesto ju uzavrelo po tom, čo mu koncom roka 2016 skončila 20-ročná zmluva s touto firmou, a chcelo, aby bola táto služba zabezpečená až po výber nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia.

Súčasná zmluva so Siemensom podľa mesta platí až do podpisu novej zmluvy s víťazom súťaže na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave. "Nebudeme vyhlasovať skrátenú hospodársku súťaž do konca roka, našou snahou je čím skôr vypísať novú a transparentnú súťaž na dodávku verejného osvetlenia," povedala v decembri 2018 bratislavská samospráva pod vedením primátora Valla. Kontrakt bol koncom roka 2017 podpísaný vo výške 1.548.000 eur bez DPH. Magistrát tvrdí, že za správu verejného osvetlenia v roku 2019 bude platiť podľa platnej zmluvy so Siemensom. "Cena za správu verejného osvetlenia sa odvíja od počtu svetelných bodov. Ak sa tento počet nezmení, hlavné mesto zaplatí rovnakú sumu aj v roku 2019," uviedlo mesto.

Bratislava pod vedením bývalého primátora Iva Nesrovnala v máji 2017 vyhlásila, viackrát predĺžila a následne v marci 2018 zrušila veľký tender na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia, s ktorým plánovala uzatvoriť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH. Dôvodom bolo podľa Nesrovnala odhalenie identity niektorých účastníkov súťaže.