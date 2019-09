TASR

Dnes o 11:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Narodeninový koncert Boris Filan 70 bude poctou známemu umelcovi

Veľký narodeninový koncert Boris Filan 70 sa uskutoční 26. septembra v bratislavskej Axa aréne Národného tenisového centra. V programe sa predstavia skupina Elán, Richard Müller, Miroslav Žbirka, Pavol Hammel, Václav Patejdl, Ján Lehotský, Kamil Peteraj, Oliver Andrassy a Rasťo Piško.

Na snímke slovenský spisovateľ, textár, dramaturg, scenárista, moderátor a cestovateľ Boris Filan . — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 8. septembra (TASR) – Boris Filan, jedna z popredných osobností slovenskej kultúrnej scény, oslávil sedemdesiatku a osláviť ju chce aj s priaznivcami a fanúšikmi jeho umeleckej tvorby. Veľký narodeninový koncert Boris Filan 70 sa uskutoční 26. septembra v bratislavskej Axa aréne Národného tenisového centra. V programe sa predstavia skupina Elán, Richard Müller, Miroslav Žbirka, Pavol Hammel, Václav Patejdl, Ján Lehotský, Kamil Peteraj, Oliver Andrassy a Rasťo Piško.

"Život je jeden z najťažších, bolestivo sa začína a smutne končí. Ale medzitým má byť karneval," tvrdí Boris Filan a vie, o čom hovorí. Doteraz prežil najmenej päť životov. Bol basketbalista, textár, scenárista, cestovateľ, spisovateľ. Z jeho pera sú hity skupín Prúdy a Elán, Tam – Tamy, či televízny program Gala Gala, alebo rozhlasová Pálenica Borisa Filana.

Čo povie, to sedí, čo napíše, to baví, čo odvysiela, to pohladká. A občas dodá, že jeho najsilnejšia zbraň je pohoda. To všetko sa stretne v jeden večer na jednom pódiu. Bude tam múdrosť, skúsenosť a zábava. Bude tam Boris Filan a jeho banda. TASR o tom informovala manažérka koncertu Jana Vachová.

Boris Filan (30. 6. 1949, Bratislava), spisovateľ, textár, dramaturg, scenárista, cestovateľ a moderátor, vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na VŠMU v Bratislave (ukončil 1972). V rokoch 1973 až 1987 pracoval ako dramaturg v redakcii zábavných programov Slovenskej televízie. Je autorom scenárov viacerých televíznych a rozhlasových zábavných relácií. V roku 1987 vydal knihu textov piesní Túlavý psík. V roku 1993 vydal prvú časť úspešného cestopisu Tam-tam. V roku 2000 získal Cenu za najpredávanejšiu knihu Tam-tam 3. Od šestnástich píše piesňové texty, väčšina z nich bola určená hlavne pre Pavla Hammela a Prúdy a skupinu Elán. Na svojom konte má tri desiatky vydaných knižiek, z tých najnovších to sú Umenie zablúdiť z mája 2014, v máji 2015 vydal knihu Po vtákoch, v máji 2016 knihu Káva od Felliniho. Najnovšou je Hodina človečiny z mája 2018.