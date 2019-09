TASR

Srbské volejbalistky si poradili s Talianskom, vo finále ME sa stretnú s Tureckom

Srbky môžu v nedeľu pridať tretí európsky titul po rokoch 2011 a 2017, v zbierke majú aj striebro (2007) a bronz (2015). Turecko vyrovnalo postupom do finále svoje maximum, striebro získalo v roku 2003 takisto na domácej pôde.

Srbské hráčky sa pokúšajú blokovať Talianku Paolu Ogechiovú Egonuovú (vpravo) v semifinále ME vo volejbale žien Srbsko - Taliansko v Ankare 7. septembra 2019. — Foto: TASR/AP

Antalya 7. septembra (TASR) - Srbské obhajkyne titulu postúpili do finále majstrovstiev Európy volejbalistiek. V úvodnom stretnutí sobotného semifinále si v Antalyi poradili s Taliankami 3:1 (22, 21, -21, 20) a v nedeľu o 18.30 SELČ nastúpia v boji o zlato proti domácemu Turecku, ktoré pred 12.000 divákmi zdolalo Poľsko 3:1 (17, 16, -14, 18). Jedným z dvoch rozhodcov tohto duelu bol Slovák Juraj Mokrý.

Srbky môžu v nedeľu pridať tretí európsky titul po rokoch 2011 a 2017, v zbierke majú aj striebro (2007) a bronz (2015). Turecko vyrovnalo postupom do finále svoje maximum, striebro získalo v roku 2003 takisto na domácej pôde. V rokoch 2011 a 2017 vybojovalo tretie miesto. Talianky, ktoré v osemfinále vyradili Slovenky, sú vlaňajšie vicemajsterky sveta a na ME triumfovali dvakrát za sebou v rokoch 2007 a 2009, ale odvtedy čakajú na medailu z európskeho šampionátu. O bronz (16.00 SELČ) zabojujú proti Poľsku. To má na konte prvenstvá z rokov 2003 a 2005, o štyri roky neskôr skončilo tretie.