TASR

Dnes o 11:25 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pred 50 rokmi sprístupili verejnosti prvé expozície Múzea TANAP-u

Za niekoľko desaťročí svojej existencie múzeum zhromaždilo vo svojich depozitároch viac ako 60.000 zbierkových predmetov, či už botanických, zoologických, historických, etnografických, geologických alebo paleontologických.

Na snímke pri novom exponáte kamzíka Ing. Barbara Chovancová, PhD. , zoologička Výskumnej stanice ŠL TANAPu a kurátorka zoologických zbierok múzea TANAPu vysvetľuje, že všetky nové exponáty zvierat pochádzajú z prirodzených úhynov. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Tatranská Lomnica/Bratislava 8. septembra (TASR) – Prvé expozície Múzea Tatranského národného parku (TANAP-u) sprístupnili pre verejnosť v novej budove v Tatranskej Lomnici 9. septembra 1969. Stalo sa tak pred 50 rokmi pri príležitosti Medzinárodného sympózia k 20. výročiu uzákonenia Tatranského národného parku.

Za niekoľko desaťročí svojej existencie múzeum zhromaždilo vo svojich depozitároch viac ako 60.000 zbierkových predmetov, či už botanických, zoologických, historických, etnografických, geologických alebo paleontologických. Ak k nim prirátame archívne dokumenty, fotonegatívy a historické knihy, tak celkovo je vo fondoch múzea približne 140.000 predmetov.

Snahy o zriadenie múzea vo Vysokých Tatrách siahajú do roku 1874. Múzeum TANAP-u nadväzuje na Karpatské múzeum v Poprade založené v roku 1883 Uhorským karpatským spolkom. Keď bol v roku 1949 prijatý zákon o Tatranskom národnom parku, jednou z úloh jeho správy bolo vytvoriť výskumnú stanicu a múzeum. Múzeum TANAP-u sídlilo od svojho vzniku 1. apríla 1957 až do roku 1959 v Podtatranskom múzeu v Poprade. Po presťahovaní do Tatranskej Lomnice vznikla prvá expozícia v tzv. Sečéniovskom letohrádku. Prvými pracovníkmi múzea boli historik Ivan Bohuš st., výtvarníčka Božena Mrhová a botanička Libuše Paclová. V roku 1968 sa múzeum zlúčilo s Výskumnou stanicou TANAP-u a presťahovalo sa do novovybudovaného objektu.

Výstavba novej budovy múzea bola spojená s liberálnymi 60. rokmi 20. storočia a najmä s kandidatúrou Vysokých Tatier na Majstrovstvá sveta 1970 v klasickom lyžovaní. Moderná budova v Tatranskej Lomnici navrhnutá architektom Pavlom Merjavým pôsobí monumentálne. Dominantným prvkom je štítová trojuholníková stena obložená tatranskými žabicami s plastikou akademického sochára Juraja Bartusza. Výstavná hala je koncipovaná veľkoryso a netradične. Priestor ponúka možnosť rozmanitého usporiadania expozícií. Výstavné priestory sú kombinované s administratívnymi priestormi a prednáškovou sálou pre 120 osôb v samostatnom korpuse.

Výstavná časť múzea je v prevádzke celoročne. Zaujímavosťou múzea je, že nekupuje exponáty, ani nie sú lovené pre účely múzea, ale všetky živočíchy pochádzajú z úhynu na území národného parku.

Do depozitu múzea sa dostal dokonca aj malý guľomet z lietadla, ktoré letelo na pomoc povstalcom v Slovenskom národnom povstaní (SNP) a v zlom počasí v októbri 1944 narazilo do skál pod vrcholom Gerlachu. Múzeum TANAP-u, do ktorého ročne zavíta okolo 40.000 návštevníkov, bolo v roku 1974 ocenené Cenou Dušana Jurkoviča.

Zdroj: www.lesytanap.sk, www.muzeum.sk