TASR

Len 19-ročná Kanaďanka víťazkou US Open. Vo finálne zdolala Serenu Williamsovú

Kanaďanka Bianca Andreescu na snímke aj s trofejou pre víťaza po tom, ako vo finále US Open zdolala Serenu Williamsovú. — Foto: TASR/AP

New York 8. septembra (TASR) - Devätnásťročná kanadská tenistka Bianca Andrescuová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na US Open a získala prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále ako nasadená pätnástka zdolala turnajovú osmičku a šesťnásobnú newyorskú šampiónku Američanku Serenu Williamsovú 6:3, 7:5. Andrescuová je prvou kanadskou grandslamovou šampiónkou v Open ére.

Trofej z podujatia veľkej štvorky získala už pri štvrtej účasti v hlavnej súťaži a premiérovej na Us Open. Takýto kúsok sa naposledy podaril Američanke Monice Selešovej na Roland Garrros v roku 1990. Andrescuová si z Flushing Meadows odnáša prémiu 3,85 milióna dolárov a 2000 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho pondelňajšom vydaní bude prvýkrát v elitnej svetovej desiatke, životný úspech ju katapultuje na piatu priečku.

Serena Williamsová gratuluje svojej premožiiteľke, len 19-ročnej Kanaďanke. Foto: TASR/AP

Pre Serenu Williamsovú to bolo štvrté neúspešne grandslamové finále za sebou. Američanka opäť nevyužila šancu na zisk 24. grandslamového titulu v singli a vyrovnanie absolútneho rekordu Austrálčanky Margaret Courtovej. Nestala sa tak štvrtou mamou v Open ére s grandslamovým titulom a nepripojila sa k Austrálčankám Courtovej s Evonne Goolagongovou a k Belgičanke Kim Clijstersovej.

Serena Williamsová začala nervózne, po dvoch dvojchybách hneď v úvodnom geme stratila servis, čo bola voda na mlyn mladej Kanaďanky. Andrescuová mala vysokú percentuálnu úspešnosť prvého podania, výborne returnovala. Za stavu 4:2 síce nevyužila tri brejkbaly, no v deviatom geme opäť zobrala Serene Williamsovej servis a prvý set sa stal jej korisťou.

Kanaďanka bola v laufe a na začiatku druhého dejstva sa rýchlo ujala vedenia 2:0. Američanka síce následne kontrovala rebrejkom, no, no vo štvrtej hre ju zradil forhend a Andrescuová jej odskočila na 3:1, Po ďalšom brejku viedla už 5:1 a pri vlastnom servise mala k dispozícii mečbal. Serena Williamsová ho odvrátila a v ďalších minútach začala predvádzať svoj najlepší tenis. Vyrovnala na 5:5, no záver setu patril Kanaďanke, ktorá v dvanástom geme využila druhý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu so Serenou Williamsovou na 2:0. V auguste ju zdolala vo finále turnaja WTA v Toronte, ktoré Američanka skrečovala za stavu 1:3 pre bolesti chrbta. Andrescuová si vylepšila tohtoročnú impozantnú bilanciu proti hráčkam z elitnej svetovej desiatky na 8:0.