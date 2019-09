TASR

14. etapa Vuelty víťazná pre Saganovho tímového kolegu. Roglič aj napriek pádu stále na čele

Ide tak už o jeho druhé etapové víťazstvo na tohtoročnej Vuelte.

28-ročný írsky cyklista zvíťazil v dnešnej etape Vuelty 2019. — Foto: TASR/AP

Oviedo 7. septembra (TASR) - Írsky cyklista Sam Bennett z tímu Bora-Hansgrohe zvíťazil v štrnástej etape španielskej Vuelty. Po 188 kilometroch zo San Vincente de la barquera do Ovieda sa radoval v záverečnom špurte pred Argentínčanom Maximilianom Richezem (Deceuninck-Quick-Step) a Belgičanom Toshom Van Der Sandem (Lotto Soudal).

Profil trate na sobotu nahrával špurtérskym tímom a tie si strážili situáciu. Snahu o úniky definitívne pochovali 4,5 km pred cieľom, lenže v posledných stovkách metrov došlo k hromadnému pádu, ktorému sa nevyhli ani líder celkového poradia Primož Roglič (Jumbo-Visma) či jeho najbližší prenasledovateľ Alejandro Valverde (Movistar). Podľa prvých televíznych informácií vyviazli najväčší adepti na červený dres bez závažnejšej ujmy.

Sam Bennett oslavuje po dnešnom víťazstve. Foto: TASR/AP

Špurtovalo sa do kopca a nástupu Bennetta neodolali Richeze ani Van Der Sande. Dvadsaťosemročný Ír si pripísal druhé etapové prvenstvo na Vuelte 2019. "Bol som vo výhodnej pozícii, tím fungoval veľmi dobre. Súperi nasadili v stúpaní a už som nemohol čakať, vyrazil som za Richezem a to bola ideálna chvíľa. Našťastie som mal dosť síl, aby som to dotiahol do cieľa a teraz si môžem užívať víťazstvo," povedal Bennett pre Eurosport.

V nedeľu je na programe 154,4 km na trase Tineo - Alto del Acebo a táto etapa so štyrmi významnými stúpaniami môže oveľa viac prehovoriť do priebežného poradia. Slovinec Roglič má na Španiela Valverdeho náskok 2:25 min.

14. etapa (San Vincente de la barquera - Oviedo, 188 km):

1. Sam Bennett (Ír./Bora-Hansgrohe) 4:28:46 h, 2. Maximiliano Richeze (Arg./Deceuninck-Quick-Step) rovnaký čas ako víťaz, 3. Tosh Van Der Sande (Belg./Lotto Soudal) +2 s, 4. Marc Sarreau (Fr./Groupama-FDJ), 5. Clement Venturini (Fr./AG2R La Mondiale), 6. Marc Soler (Šp./Movistar), 7. Jonas Koch (Nem./CCC), 8. John Degenkolb (Nem./Trek-Segafredo), 9. Maximilian Walscheid (Nem./Sunweb), 10. Szymon Sajnok (Poľ./CCC) všetci +5