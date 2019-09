TASR

SaS: Kritici v strane by mali byť podľa R. Sulíka po kongrese minulosťou

Podpora od asi dvoch tretín členov, ktorú na kongrese dostal, je podľa neho dobrým predpokladom na to, ísť do nadchádzajúcich parlamentných volieb a urobiť "silný výsledok".

Na snímke zľava podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS ) Ľubomír Galko, podpredsedkyňa SaS Jana Kiššová, predseda SaS Richard Sulík , predsedkyňa poslaneckého klubu Natália Blahová a generálny manažér Michal Foltin počas tlačovej konferencie po 11. kongrese strany Sloboda a Solidarita (SaS ) 7. apríla 2018 v Žiline. — Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zvolen 7. septembra (TASR) - Kritici zvnútra strany Sloboda a Solidarita (SaS) by mali byť podľa predsedu Richarda Sulíka od sobotňajšieho mimoriadneho kongresu strany minulosťou. Podpora od asi dvoch tretín členov, ktorú na kongrese dostal, je podľa neho dobrým predpokladom na to, ísť do nadchádzajúcich parlamentných volieb a urobiť "silný výsledok".

"Dnešným dňom sú slová ako kritici, oponenti či vzbúrenci minulosťou," uviedol Sulík krátko po svojom zvolení. "Dnes urobíme hrubú čiaru, dnes sa strana zomkne a spoločne pôjde do volieb," dodal.

Podľa neho strana prvý raz zapojí aktívne do kampane všetkých kandidátov. Zvolenský mimoriadny kongres strany zároveň označil ako štart volebnej kampane SaS a seba označil ako volebného lídra.

Prieskumy verejnej mienky, v ktorých za posledné mesiace strana stráca, netreba podľa šéfa opozičnej strany preceňovať. "Dôležité bude to, čo uhráme 29. februára," zdôraznil. Do budúcnosti sa teší na spoluprácu s každým jedným členom strany. S tými, ktorí na kongres neprišli, sa chce rozprávať iba o tom, ako urobiť čo najlepší výsledok vo voľbách.

Sulík v súvislosti s neprítomnosťou tretiny členov SaS na kongrese uviedol, že je veľmi tolerantný voči iným názorom. Chápe aj to, že všetci nemôžu mať rovnaký názor. A keďže zazneli aj iné názory, ako predseda využil právo zvolať kongres, kde dal možnosť hlasovať o predsedovi. Ako silný odkaz pre všetkých označil to, že za jeho zotrvanie vo funkcii predsedu zahlasovali takmer všetci členovia, ktorí prišli na kongres. Podľa neho súperom strany SaS nie sú jeho členovia, ale Smer-SD, ktorého chcú po ďalších voľbách "odstaviť".

Ako po kongrese uviedol poslanec NR SR kandidujúci za SaS Martin Klus, je rád, že strana diskutuje vo vnútri. "Považujem to za dôležité aj preto, aby sme dnes vyslali signál, že sa nebudeme viac zaoberať vnútornými vecami a budeme sa venovať tomu, čo od nás očakáva občan, a to je víťazstvo vo voľbách," povedal. Neúčasť tretiny členov na kongrese považuje za ich právo prísť alebo neprísť na kongres.