TASR

V poradí ôsmy ročník košického nočného behu pozná víťazov

Novinkou, ktorú ocenili bežci i návštevníci, boli pyrotechnické efekty v podobe ohňového sprievodu, ktorý trať podľa neho ešte viac zatraktívnil.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Košice 7. septembra (TASR) - Košický nočný beh premenil v piatok (6. 9.) metropolu východu na netradičnú bežeckú trať, ktorej súčasťou boli tisícky nadšencov behu a zdravého životného štýlu. "Do ôsmeho ročníka sa prihlásilo takmer 1700 bežcov, k pelotónu sa pridalo aj viac ako 200 detí z košických základných škôl, čo už býva dobrým zvykom podujatia. Osvetlenú desaťkilometrovú trať dopĺňala hudba, či už znejúca z hudobných pódií, alebo vďaka bubnovej šou Campana Batucada i Bubonz," zhrnul organizátor podujatia Marek Petráš.

Novinkou, ktorú ocenili bežci i návštevníci, boli pyrotechnické efekty v podobe ohňového sprievodu, ktorý trať podľa neho ešte viac zatraktívnil. Dodal, že príjemným spestrením behu boli aj dymové bubliny v okolí Immaculaty. "Pre mnohých bol prekvapením aj Juraj Barbarič, známy ťahúň, ktorý sa rozhodol pre dobrú vec. Ako posledný vyštartoval na trať aj so smetnou nádobou, ktorú obratne kotúľal po celej trase. Jeho výkon ocení spoločnosť, v ktorej pracuje tak, že pomôže pacientom so svalovou dystrofiou," doplnil Petráš a upozornil tiež na sympatickú skupinku bežcov, ktorí pútali pozornosť tričkami "Pomôžte chudobným". Oáza - nádej pre nový život - takto upozorňuje na biedu, pred ktorou by sme nemali zatvárať oči.

V ženskej kategórii behu vyhrala päťnásobná triatlonistka roka Romana Gajdošová. "Mala som v pláne ťažký bežecký tréning, tak som si povedala, že sa pôjdem pozrieť do Košíc. Tým, že sú tu ľudia, tak to ubiehalo rýchlejšie. Nemusela som ísť úplne naplno, takže som si to aj celkom užila," prezradila víťazka. Hneď za ňou dobehla bežkyňa z Nórska Christina Forsberg a tretia v kategórii ženy skončila Andrea Hudáková. Najrýchlejší v mužskej kategórii bol Radovan Tomeček. "Tu sa stále behá dobre, ja tu aj viac-menej trénujem. Je tu môj materský klub a tieto preteky sú super," skonštatoval víťaz. Hneď za ním sa do cieľa dostal Jaroslav Szabo a o niečo pomalší bol na treťom mieste Michal Lami. "Nezaostávali ani tímy. Ako prvý skončil TJ Obal Servis KE, druhý bol BEKELE Košice a tretí skončil tím ESET," doplnil Petráš s tým, že medzi žiakmi základných škôl dominovali Lukáš Krakovský a Stacy Mária Žeňuchová.

"Ôsmemu ročníku prialo i počasie, no najlepšiu živú kulisu opäť vytvorili bežci a návštevníci. Už teraz sa tešíme na rok 2020, deviaty ročník Košice Night Run je naplánovaný na 4. septembra," uzavrel Petráš.