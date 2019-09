TASR

Vodný slalom-SP: Mintálová skončila vo finále K1 na 4. mieste

Slovensko najlepšie zastupoval Matej Beňuš, ktorý sa stal víťazom finále záverečného 5. kola SP.

Na snímke kajakárka Eliška Mintálová počas mediálneho tréningu slovenskej reprezentácie vo vodnom slalome pre ME juniorov a ME do 23 rokov na kanáli v Čunove 13. augusta 2018. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Praha 7. septembra (TASR) - Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš zvíťazil v sobotnom finále C1 záverečného 5. kola Svetového pohára. V pražskej Troji predviedol čistú jazdu a suverénne triumfoval časom 100,26 sekundy. Zároveň si zabezpečil celkové prvenstvo v hodnotení SP, keď doterajší líder Slovinec Luka Božič obsadil až 3. priečku.

Tridsaťjedenočný Beňuš zdolal druhého Kirilla Setkina z Ruska o 2,17 sekundy. Božič zaostal o 3,16 sekundy. Do hodnotenia SP si Slovák pripísal 120 bodov, keďže pretekári na finálovom podujatí bojovali o dvojnásobný počet bodov. Na konte má v súčte SP 289 bodov, o dva viac ako Božič.

"Mám radosť, pretože víťazstvo je dôležité z pohľadu internej kvalifikácie na olympiádu. Triumf vo Svetovom pohári je bonus navyše," povedal po pretekoch Beňuš, ktorý si pripísal tretie celkové prvenstvo v SP.

Ďalší Slovák Michal Martikán s dvoma trestnými sekundami skončil na 5. mieste s mankom 3,78 sekundy na víťaza. V celkovej klasifikácii SP sa však posunul na 3. pozíciu pred Alexandra Slafkovského. Tomu finálová jazda nevyšla, v strednej časti nabral výraznú stratu a napokon skončil až desiaty o 9,89 sekundy za Beňušom.

Najlepšie zo Sloveniek skončila Eliška Mintálová

Slovenka Eliška Mintálová obsadila v K1 4. miesto. Za pódiovými pozíciami zaostala o 94 sekúnd, na víťazku Jessicu Foxovú mala manko 4,53 s. Druhé miesto si vybojovala Brazílčanka Ana Satilová (+2,87), tretia bola Slovinka Eva Terceljová (+3,19). Prvých osem pretekárok zvládlo kanál bez penalizácie.

Dvadsaťročná Mintálová bola jedinou slovenskou kajakárkou vo finále, Jana Dukátová skončila v semifinále na 25. mieste, Elena Kaliská bola 29.

V Troji Slováci bojujú o nomináciu na budúcoročnú olympiádu v Tokiu. Interná kvalifikácia odštartovala minulý týždeň v nemeckom Makkleebergu a bude pokračovať na septembrových MS v Španielsku a európskom šampionáte 2020 v Londýne. V každej kategórii bojuje o účasť na OH trojica pretekárov. Ak nastane situácia, že niektorý z tria dosiahne matematicky nedostihnuteľný náskok už po troch pretekoch, nominačný boj sa uzavrie už po svetovom šampionáte. V opačnom prípade nominácia pokračuje a rozhodne sa až na ME v Londýne 2020. Za každé umiestnenie si športovec pripíše dopredu stanovený počet bodov, do konečného poradia sa zarátavajú tri najlepšie výsledky. Najvyšší bodový zisk znamená účasť pod piatimi kruhmi, druhý pozíciu náhradníka.