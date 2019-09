TASR

Dnes o 16:38 čítanie na minútu 0 zdieľaní Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre čaká rozsiahla rekonštrukcia

Je ťažké predpokladať ako a či bude divadlo počas rekonštrukcie fungovať.

Na snímke prehliadka zákulisia Starého divadla Karola Spišáka v Nitre v rámci Noci divadiel 17. novembra 2018. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 7. septembra (TASR) – Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre čaká rozsiahla rekonštrukcia budovy. Celkové náklady na stavebné práce dosiahnu takmer 1,3 milióna eur.

Podľa slov riaditeľa SDKS Martina Kusendu tak divadlo v novej sezóne čaká výzva, pred ktorou nestálo niekoľko desaťročí. "Chceme urobiť toto divadlo modernejším a hlavne dostať ho do štandardu. Pretože roky rokúce fungujeme v takom provizórnom režime, predovšetkým pokiaľ ide o zázemie divadla," skonštatoval Kusenda.

Kým nie je známy dodávateľ stavebných prác, je podľa jeho slov ťažké predpokladať, ako bude SDKS počas rekonštrukcie fungovať. Vedenie divadla sa preventívne pokúša nájsť vhodné náhradné priestory, zatiaľ však bez úspechu. "Je veľká núdza o plnohodnotné divadelné priestory, takže sa asi prikloníme k verzii, že od jari budeme naše inscenácie prezentovať skôr na zájazdoch," myslí si Kusenda.

Verejné obstarávanie by podľa jeho slov malo vyjsť v obchodnom vestníku v najbližších dňoch. Následne budú mať uchádzači 20 pracovných dní na to, aby sa prihlásili. V prípade, že bude verejné obstarávanie úspešné, mohol by byť jeho víťaz známy už v novembri. "A potom budeme rokovať o tom, či postupovať etapovo a či budeme môcť zostať v divadle aj počas rekonštrukcie, kedy by sme mohli hrávať aspoň v Klube Tatra," povedal Kusenda.

Ako pripomenul, rekonštrukčné práce sa nedotknú veľkej divadelnej sály, ktorú sa už podarilo zrekonštruovať. "V týchto dňoch už máme kompletné nové sedenie. Momentálne sa niečo ešte montuje, ale inak je to tak na 99 percent hotové dielo. Máme nové hľadisko, takže plnohodnotne môžeme hrať, ale ide o to, či počas stavebných prác budeme mať k dispozícii nejaké zázemie, či budeme mať elektriku a podobné pragmatické veci," vysvetlil Kusenda.