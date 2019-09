TASR

NRSR: SaS navrhuje presunúť agendu lesného hospodárstva pod MŽP

Tvrdia, že štátu sa starostlivosť o les vymkla spod kontroly, poukazujú na hroziace sankcie zo strany Európskej komisie pre nedostatočnú ochranu prírody.

NA snímke Richard Sulík — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 7. septembra (TASR) - Agenda lesného hospodárstva by sa mohla presunúť pod Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Vyplýva to z novely zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci z klubu SaS.

"Cieľom predloženého návrhu je presun agendy lesného hospodárstva pod rezort životného prostredia a dosiahnutie spoločenskej dohody v oblasti starostlivosti o lesy ako najdôležitejšieho stabilizačného prvku v krajine," skonštatovali predkladatelia.

Tvrdia, že štátu sa starostlivosť o les vymkla spod kontroly, poukazujú na hroziace sankcie zo strany Európskej komisie pre nedostatočnú ochranu prírody. Zodpovedná príprava krajiny na zmenu klímy si podľa SaS vyžaduje nájsť rovnováhu medzi ťažbou dreva a využívaním lesa ako prirodzenej ochrany pred povodňami či zosuvmi pôdy.