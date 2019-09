TASR

Dnes o 11:18 čítanie na menej ako minútu NRSR: Používanie jazyka menšín pri politickej kampani by sa mohlo upraviť

Vyplýva to z novely zákona o štátnom jazyku, ktorú predložil do Národnej rady (NR) SR nezaradený poslanec Zsolt Simon.

Na snímke nezaradený poslanec NR SR Zsolt Simon počas tlačovej konferencie k výsledkom zbierania podpisov na registráciu novej politickej strany Magyar Fórum – Maďarské fórum v Bratislave 11. januára 2019. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 7. septembra (TASR) - Politické strany by mohli komunikovať s voličmi v ich materinskom jazyku, teda aj výlučne v jazyku národnostných menšín. Vyplýva to z novely zákona o štátnom jazyku, ktorú predložil do Národnej rady (NR) SR nezaradený poslanec Zsolt Simon. Most-Híd podľa slov hovorkyne Kláry Debnár nemá problém podporiť iniciatívy smerujúce k posilneniu používania jazykov národnostných menšín. SNS nevidí dôvod sa k návrhu vyjadrovať.

"Prekladaný návrh zákona môže prispieť k zvýšeniu atraktívnosti volieb a vyššej volebnej účasti, ak politické strany a politické hnutia budú môcť komunikovať s voličom v jeho materinskom jazyku, a teda aj výlučne v jazyku národnostných menšín," skonštatoval Simon v predložených materiáloch s tým, že doterajšie znenie zákonov neupravuje možnosť používať jazyk národnostných menšín pri politickej kampani. Podľa Simonových slov má novela prispieť k zvýšeniu atraktívnosti volieb a vyššej volebnej účasti.

"Most-Híd je multietnická strana, jej predstavitelia pri komunikácii s voličmi a občanmi štátny jazyk a jazyk národnostných menšín považujú za rovnocenné a rovnako dôležité," povedala pre TASR Debnár.

SNS podľa slov riaditeľky kancelárie predsedu SNS Zuzany Škopcovej nevidí dôvod vyjadrovať sa k návrhom Zsolta Simona.