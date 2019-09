TASR

Futbal-ME-kval.: Chorváti vycvičili Slovákov, Hapal očakáva reakciu

Na snímke slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda (vľavo) a kapitán chorvátskej reprezentácie Luka Modrič bojujú o loptu počas kvalifikačného zápasu E- skupiny EURO 2020 Slovensko - Chorvátsko v Trnave v piatok 6. septembra 2019. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 7. septembra (TASR) - Tvrdú lekciu z moderného futbalu uštedrili chorvátski vicemajstri sveta Slovákom v piatkovom kvalifikačnom zápase EURO 2020 v Trnave. Český tréner SR Pavel Hapal označil ťažkú prehru 0:4 za ešte milosrdnú a teraz od celého mužstva očakáva patričnú reakciu v ďalšom dôležitom súboji v pondelok v Budapešti.

Na vypredanom trnavskom ŠAM Balkánci dominovali vo všetkom. Domáci výber okolo kapitána Mareka Hamšíka na nich nevedel nájsť žiadny recept a poriadne si skomplikoval šance na postup. "Samozrejme, hodnotí sa mi to veľmi ťažko. Chorváti nás vycvičili vo všetkom, boli neskutočne rýchli, dobrí na lopte, kolmí. Myslím si, že ten výsledok je ešte milosrdný, mohli sme dostať aj viac gólov. Nikto z nás to nečakal, že až takou kvalitou tu budú disponovať. Aj ich tréner bol prekvapený z ich výkonu. Ja som sklamaný z výkonu našich. Podali sme najslabší výkon a Chorváti hrali výborne," hodnotil na pozápasovej tlačovke 50-ročný kormidelník SR. "Chceli sme ich pri ich rozohrávke dostať pod pressing, ale k tomu sme ani neprišli. Boli stále v pohybe, vymieňali si loptu, chodili nám stále kolmo ku bráne. My sme boli v súbojoch neskoro. Chceli sme prečkať polčas a možno s tým v druhom polčase nejako zatriasť, ale dnes sme na to absolútne nemali," priznal.

"Vatreni" dirigovaní úradujúcim najlepším hráčom sveta Lukom Modričom z Realu Madrid strelili z mnohých šancí štyri góly a "sokolov" do ničoho vážnejšieho nepustili. Vyzliekli ich donaha a ani na chvíľu nenechali nikoho na pochybách, že by si z Trnavy neodniesli pozitívny výsledok. Podľa Hapala sa na ňom rovnako podieľala chorvátska kvalita ako slabý výkon Slovákov: "Mali sme strašne veľa nevynútených chýb, pokazených prihrávok, boli sme neskutočne nepresní. Donútili nás k tomu, lebo boli agresívni a boli pri nás blízko. Hrali čisto a ľahko nám odoberali loptu. Jednou vetou, bola to kvalita súpera a naša nekvalita. Pretrpel som to celý zápas, nemali sme sa o čo oprieť. Boli sme smerom dopredu neplodní, im vychádzalo všetko."

Času je málo, už v pondelok sa v Budapešti bude bojovať o ďalšie body do tabuľky E-skupiny. Tú vedú deväťbodoví Maďari a Chorváti, tretí Wales a štvrté Slovensko majú trojbodovú stratu. Pred Hapalovým realizačným tímom stojí úloha mužstvo prebrať a zmobilizovať. "Musíme teraz čakať na reakciu hráčov. Verím, že v Budapešti podáme absolútne odlišný výkon. Budeme tam chcieť zvíťaziť. Urobíme maximum. Neviem, čo je horšie, či prehrať takto po takomto výkone alebo gólom v 90. minúte po dobrom výkone. Verím, že hráčov dokážeme zmobilizovať," uviedol Hapal, ktorému v Maďarsku nebude k dispozícii pravý obranca Peter Pekarík z Herthy Berlín. Jeho meno nebolo ani na piatkovej súpiske, čo Hapal vysvetlil jeho zranením: "Pekarík odcestuje do Nemecka, pretože má problém s lýtkovým svalom. Zranil sa na predzápasovom tréningu, má tam malú trhlinu, takže nebude s nami pokračovať."