NHL: Chára chce byť pripravený na úvod sezóny, rozhodne fyzický stav

Chára utrpel zranenie čeľuste vo štvrtom dueli finálovej série Stanleyho pohára proti St. Louis Blues, keď ho do tváre trafil puk z hokejky Braydena Schenna. Napriek závažnosti zranenia sa kapitán medveďov vo zvyšných troch dueloch objavil na ľade so špeciálnym krytom tváre.

Kapitán Bostonu Zdeno Chára sa rozcvičuje s krytom na tvári pred piatym zápasom finále play off NHL Boston Bruins - St. Louis Blues v Bostone 6. júna 2019. Bruins napokon nastúpili v TD Garden aj s kapitánom Zdenom Chárom, ktorý korčuľoval s krytom tváre. — Foto: TASR/AP

Boston 7. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára chce byť napriek pretrvávajúcim zdravotným problémom po viacnásobnej zlomenine čeľuste k dispozícii svojmu klubu Bostonu Bruins už na otvárací duel novej sezóny NHL proti Dallasu Stars. Ten je na programe 3. októbra.

"Mal by som byť pripravený. Môj štart je však podmienený tým, že v spomínanom termíne nebudem pociťovať žiadne obmedzenie, vyplývajúce zo zranenia. Po absolvovaní všetkých operácií a rehabilitácií sa celý proces predĺžil o šesť-sedem týždňov. Stále pracujem na tom, aby som sa vrátil do pôvodnej formy a nabral silu, ktorú som počas vynútenej prestávky stratil," osvetlil situáciu 42-ročný obranca v rozhovore na webstránke Bruins. Rodák z Trenčína a v novej sezóne najstarší hráč profiligy navyše počas leta podstúpil aj liečbu ramena, s ktorým mal problémy už v minulosti.

