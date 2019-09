TASR

Dnes o 09:55 čítanie na minútu 0 zdieľaní Cyklistika: Slovinský deň na Vuelte, Pogačar má etapu a Roglič zvýšil náskok

Pred piatkovou etapou sa z pretekov odhlásil Talian Fabio Aru (SAE Team Emirates), ktorý utrpel svalové zranenie. Víťaz z roku 2015 figuroval v celkovom poradí na 54. mieste.

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (vľavo) sa teší z víťazstva v 13. etape pretekov La Vuelta a Espaňa 6. septembra 2019. Na kopci Los Machucos mu prenechal víťazstvo jeho krajan Primož Roglič (vpravo) z Jumbo-Visma, ktorý zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia. Tretí skončil v piatok Francúz Pierre Latour s odstupom 27 sekúnd. Piatková etapa viedla z Bilbaa na Los Machucos a merala 166,4 km. — Foto: TASR/AP

Los Machucos 6. septembra (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa stal víťazom 13. etapy pretekov La Vuelta a Espaňa. Na kopci Los Machucos mu prenechal víťazstvo jeho krajan Primož Roglič z Jumbo-Visma, ktorý zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia. Tretí skončil v piatok Francúz Pierre Latour s odstupom 27 sekúnd.

Piatková etapa viedla z Bilbaa na Los Machucos a merala 166,4 km. Na trati boli štyri kopce tretej kategórie a dva druhej, no to najdôležitejšie sa podľa očakávania udialo na cieľovom kopci Alto de los Machucos. Vrchol najvyššej kategórie mal 6,5 km a priemerný profil 10,4%. Ako prvý do neho začal stúpať Francúz Pierre Latour z úniku, no skupina hlavných favoritov mala iba minútovú stratu. Štyri kilometre pred cieľom zaútočil Nairo Quintana, no nemal dostatok síl. Tých mali naopak najviac Slovinci, muž v červenom drese pre vedúceho pretekára Primož Roglič a do piatku piaty Tadej Pogačar.

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (vľavo) pózuje s tradičnou regionálnou pokrývkou hlavy po víťazstve v 13. etape pretekov La Vuelta a Espaňa 6. septembra 2019. Na kopci Los Machucos mu prenechal víťazstvo jeho krajan Primož Roglič z Jumbo-Visma, ktorý zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia. Tretí skončil v piatok Francúz Pierre Latour s odstupom 27 sekúnd. Piatková etapa viedla z Bilbaa na Los Machucos a merala 166,4 km. Foto: TASR/AP

Krajania v závere nesúperili, Pogačar sa v celkovom poradí posunul o dve priečky. "Vôbec som si nepredstavoval, že môžem dnes zvíťaziť, iba som dúfal, že budem mať dobré nohy. Nie sme úplne národ vrchárov, dnes to bol jednoducho pre mňa dobrý deň. Vueltu neplánujem vyhrať, Primož je príliš silný," povedal do mikrofónu Eurosportu šťastný víťaz.

Jeho krajan Roglič má na čele aktuálne náskok už 2:25 min pred Španielom Alejandrom Valverdem z Movistaru, ktorý v 13. etape skončil štvrtý. Vo štvrtok čaká cyklistov 14. etapa zo San Vicente de Barquera do Ovieda, ktorá má 188 km a rovinatý charakter.

Pred piatkovou etapou sa z pretekov odhlásil Talian Fabio Aru (SAE Team Emirates), ktorý utrpel svalové zranenie. Víťaz z roku 2015 figuroval v celkovom poradí na 54. mieste.